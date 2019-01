El Ejecutivo propone suspender a fiscales supremos

El presidente Martín Vizcarra entregó ayer a la primera vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán, el proyecto de ley del Ejecutivo que propone modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público y declarar en emergencia la institución.

La iniciativa fue motivada por la decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de remover de sus puestos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

El mandatario llevó el documento a pie minutos después de la 1 p.m., junto a la vicepresidenta Mercedes Araoz, el primer ministro César Villanueva y el titular de Justicia, Vicente Zeballos.

A su paso por el jirón Áncash, la gente además de expresarle su apoyo lanzaba frases contra Chávarry, e incluso entonaba el himno nacional. En ese momento Vizcarra recibió la noticia de que Chávarry había dejado sin efecto la destitución de Vela y Pérez, decisión que saludó.

“Que bien que se rectifique una decisión que ha sido muy cuestionada”, se limitó a decir. También saludó el tuit de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el que exhorta a su bancada a apoyar este proyecto del Ejecutivo.

El presidente destacó que haya “consenso de las fuerzas políticas, instituciones y ciudadanía”.

Minutos después, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tuiteó desde el extranjero que en coordinación con voceros de diversas bancadas se convocó a una Junta de Portavoces para el lunes 7.

El titular del Parlamento indicó que además de este proyecto se iba a ver el pedido del presidente de la Comisión de Justicia para que el pleno vea sus dictámenes de reforma de justicia.

Más tarde Chihuán informó que, a fin de darle celeridad al proyecto, este fue derivado a las comisiones de Constitución y de Justicia. Sin embargo, anotó que los portavoces podrían acordar su debate directo en el pleno.

A continuación, algunos de los puntos más importantes del proyecto del Ejecutivo:

1. Se suspenden las atribuciones del fiscal de la Nación

La iniciativa plantea la suspensión de las funciones del actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y de los otros cuatro integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.

Se establece que la emergencia durará hasta que la Junta Nacional de Justicia, cuya ley orgánica sigue pendiente de debate, resuelva el caso de los suspendidos.

2. Se establece una junta transitoria de supremos

El Ejecutivo plantea que se cree una junta transitoria de fiscales supremos, integrada por los fiscales supremos adjuntos titulares que tengan más de 10 años en el cargo. Un requisito para integrarla es no haber sido sancionado por faltas graves.

Esta junta deberá elegir en dos días hábiles a un fiscal de la Nación transitorio.

3. Reorganización y separación temporal

La junta transitoria tendrá la facultad de elaborar y aprobar un plan de reestructuración y reorganización del Ministerio Público. Además podrá “acordar el apartamiento temporal” de los fiscales que estén “involucrados en conductas graves”.

4. Se cuestiona a fiscales implicados en red criminal

En la exposición de motivos, el Ejecutivo hace referencia al informe de la fiscal Sandra Castro, que señala al fiscal de la Nación y a los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez como presuntos integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

También se menciona que 27 de los 34 presidentes de las juntas de fiscales superiores del Perú han manifestado “su rechazo” a los actos irregulares que “socavan” la imagen de la institución.

5. ¿La norma afecta la autonomía del MP?

El Ejecutivo sostiene que se está respetando la autonomía del MP al preservar las funciones y el ejercicio de la Fiscalía de la Nación y de la Junta de Fiscales Supremos a través de un fiscal de la Nación transitorio y de una junta transitoria.

El fiscal supremo Pablo Sánchez dijo anoche en RPP que no le parece “lo más adecuado” que todos los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos sean suspendidos . Agregó que esta propuesta del Ejecutivo debe ser bien revisada, porque “hay alguna inconsistencias de orden legal y constitucional”.

Para el ex titular del TC Óscar Urviola el proyecto del Ejecutivo no es inconstitucional porque una ley orgánica se puede modificar en el Congreso.

Consultado si afecta la autonomía del Ministerio Público, Urviola consideró que, si bien por un lado se busca contrarrestar una medida arbitraria, en el aspecto jurídico sí se puede determinar una afectación leve temporal a la autonomía del MP. Sin embargo, subrayó que se debe hacer una ponderación en la que prevalezca “preservar todo un sistema de lucha contra la corrupción”.

Víctor García Toma, también ex titular del TC, cuestionó que Vizcarra haya “presionado al Congreso” señalando que haría cuestión de confianza si este no aprueba la declaración de emergencia del MP. Opinó que esa “circunstancia es inconstitucional” porque los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo.

En cuanto al proyecto, comentó que se está planteando la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público sin señalar las causales de retiro de los miembros de la junta de fiscales.