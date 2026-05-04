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ONPE confirma que no se usará el STAE en segunda vuelta y se volverá al conteo en papel. Foto: Julio Reaño / GEC
ONPE confirma que no se usará el STAE en segunda vuelta y se volverá al conteo en papel. Foto: Julio Reaño / GEC
/ Julio Reaño
Por Martín Calderón

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) defendió la seguridad del sistema tecnológico utilizado el pasado 12 de abril, denominado STAE. Aseguró que contó con “todas las medidas de seguridad” requeridas.

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