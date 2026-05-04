La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) defendió la seguridad del sistema tecnológico utilizado el pasado 12 de abril, denominado STAE. Aseguró que contó con “todas las medidas de seguridad” requeridas.

El subgerente de Gobierno Digital e Innovación de la ONPE, Fernando Zapata, señaló que el STAE tuvo tres versiones a lo largo del proceso. Según detalló, la primera fue utilizada en las capacitaciones dirigidas a miembros de mesa y otros actores electorales; la segunda, en un simulacro realizado una semana antes de los comicios; y la tercera, en la jornada del 12 de abril.

Zapata aseguró que esta última versión incorporó los estándares de seguridad necesarios para garantizar la integridad de la información. “La versión del ‘STAE jornada’ tiene todas las medidas de seguridad, firma digital, encriptación. Y a la fecha no hemos recibido hallazgos de parte del Jurado Nacional de Elecciones sobre esa versión”, sostuvo en conferencia de prensa este lunes.

Las precisiones de la ONPE se producen luego de que el programa dominical “Cuarto Poder” revelara que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detectó riesgos significativos de ciberseguridad en una de las versiones previas del sistema, específicamente en el denominado “STAE capacitación”.

De acuerdo con ese informe, se identificaron vulnerabilidades en el software electoral que incluían la posibilidad de clonar dispositivos USB oficiales, así como riesgos de exposición o eventual alteración de la información.

La ONPE aseguró que los problemas detectados fueron corregidos.

Sin embargo, el jefe interino de esa institución, Bernardo Pachas, confirmó que el STAE no será utilizado en la segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 7 de junio. En esa jornada se empleará el sistema convencional.

“Para la segunda vuelta entran dos contendientes y el proceso de escrutinio es más sencillo, práctico e intuitivo. Hemos pensado no usar STAE para la segunda vuelta. Vamos a salir solo con papel convencional”, dijo en la conferencia de prensa.

Pachas argumentó que la simplificación del proceso electoral (al reducirse a solo dos candidaturas) permite prescindir de la herramienta tecnológica. “Es mucho más fácil que la primera vuelta; se hace más sencillo tanto para los votantes como para los miembros de mesa”, dijo.

Pachas también informó que se han realizado cambios internos en la institución tras las irregularidades de la primera vuelta. aunque no precisó nombres.

“Hemos hecho los cambios necesarios que podemos hacer rápidamente. Hemos reemplazado a un subgerente, a un gerente. Estamos encargando la subgerencia de operaciones a un nuevo responsable porque queremos hacer mejor las cosas el 7 de junio. Queremos unas elecciones como corresponde, bien hechas”, aseguró.