Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) pisan el terreno del antivoto con cuatro puntos de diferencia, según la última encuesta El Comercio-Ipsos. Los que no votarían definitivamente por la candidata de Fuerza Popular baja de 50% a 46%, mientras que en el caso del representante de Perú Libre sube de 36% a 42% teniendo en cuenta la medición del 30 de abril [El detalle en los cuadros].

El Comercio informa este domingo que durante la campaña con miras a la segunda vuelta, Keiko Fujimori ha logrado reducir su antivoto en 9 puntos en un mes (de 55% a 46%). Mientras que el de Castillo ha ido en sentido opuesto en la misma magnitud (de 33% a 42%) [El detalle en los cuadros].

¿Qué ha pasado? Analistas consultados por El Comercio dan su punto de vista.

Encuesta El Comercio Ipsos de mayo





En esta segunda vuelta, la candidata del fujimorismo ha apostado por dejar el predominante color naranja de su agrupación política, para mostrarse con los colores rojo y blanco. En sus mítines y otros encuentros políticos -como los que tuvo con APP y el PPC- viste la camiseta de la selección peruana.

La politóloga Kathy Zegarra anota que, aunque la disminución del antivoto hacia Keiko Fujimori no es significativa, este cambio estaría favoreciéndola. “Su estrategia de que los electores no deberían votar por ella, sino el “Perú”, creo que es exitosa. Ella está consciente del antivoto que tiene”, comentó. Por tanto, “este cambio de narrativa hace que disminuya levemente su antivoto”.

Las otras tiendas políticas que reciben Keiko Fujimori :

Además de Mario Vargas Llosa, Keiko Fujimori ha recibido para esta segunda vuelta el respaldo de sus anteriores contrincantes políticos. Entre ellos, César Acuña (APP), Alberto Beingolea (PPC) y Hernando de Soto (Avanza País), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y el partido político Victoria Nacional.

Para el analista político Rober Villalva, estos apoyos no serían una suma relevante. “En nuestro país y en otros de Latinoamérica las alianzas no funcionan, resulta contraproducente. El electorado las ve con desconfianza. Eso ya ocurrió aquí”, dijo.

Además, Kathy Zegarra anotó que, si bien se requiere de data para saber si existe un endose, “sí es significativo que personas abiertamente antifujimoristas la apoyen. No necesariamente tiene un misma impacto Vargas Llosa que César Acuña. Tienen un impacto heterogéneo”.





Keiko Fujimori y César Acuña encabezaron un evento en el que APP brindó su respaldo a Fuerza Popular





Villalva y Zegarra coinciden en que los errores de Pedro Castillo en lo que va de la campaña electoral estarían favoreciendo en la reducción del antivoto de Keiko Fujimori. “La inconsistencia política de Perú Libre es lo que está beneficiando el [menos] antivoto hacia Keiko [Fujimori]. Pero, una encuesta no adivina el futuro. ¿Quién tiene el liderazgo político, [Vladimir] Cerrón o Castillo?”, cuestionó Villalva.

Zegarra mencionó que estos errores son activos con los que Fujimori no contaba en primera vuelta. “Por un lado, Castillo tiene un conflicto abierto con la figura de Cerrón, pareciera que no pudiera controlar lo que señala Cerrón y es claro. Castillo no es el presidente de Perú Libre y demuestra el poco control que tiene con su partido. Por otro lado, son los comentarios desafortunados que tiene Castillo. Pedir que se haga un debate al frente de Santa Mónica y no presentarse”, expuso.

El factor Vladimir Cerrón

El suspendido gobernador regional de Junín no solo es secretario general y líder de Perú Libre, sino también uno de los actores activos en la campaña de Pedro Castillo. Sin embargo, los cuestionamientos a su gestión regional y la sentencia por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, estarían impactando negativamente en la campaña del lápiz.

Hasta la fecha, Castillo no ha deslindando de manera tajante con Cerrón, quien hace algunos días convocó a Modesto Montoya para ser parte del equipo técnico.

“Un gran porcentaje del electorado se inclina por Pedro Castillo por su propuesta por un factor de cambio. Sin embargo, cuando una persona emite una opinión lo hace en función a la cantidad y calidad de información que tenemos. Ahí que, en las últimas semanas, se ha visibilizado la gestión de Perú Libre en la región Junín. En una primera vuelta se votó por una propuesta desconocida y de cambio, pero con el pasar de los días el electorado está empezando a tener una opinión pública en favor o en contra”, comentó Rober Villalva.

Zegarra coincidió en que la figura de Vladimir Cerrón es negativa en la campaña de Perú Libre por la sentencia que carga. “[El aumento del antivoto] se da porque se conoce más a Castillo. Era desconocido por un considerable número de personas. Hubo tiempo para incrementar el conocimiento hacia él, con ello también los reportajes que demuestran algunas falencias que tiene, como sus vínculos con Cerrón, que pueden significar el antivoto de Castillo”, explicó.





Vladimir Cerrón y Pedro Castillo





Contra las instituciones y los equipos técnicos :

Pedro Castillo ha tenido cuestionadas declaraciones en relación a las instituciones del Estado. Entre ellas, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo; y oficinas como la ATU y SUTRAN. “Hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. Ustedes conocen. ¿La Defensoría del Pueblo ha defendido a Espinar? Pero cuánto se lleva”, dijo Castillo en la primera vuelta. Luego, retrocedió algunos pasos para señalar que no quería su desactivación, sino reforzamiento.

Ya en segunda vuelta, cuestionó también el rol de los equipos técnicos en campaña.

“Basta de equipos técnicos, los equipos técnicos son parte del pasado, parte de la repartija. Creemos importante que, cuando se ha analizado a los gobiernos, los equipos técnicos anunciados con anticipación en un escenario político-electoral siempre los últimos integrantes del equipo técnico han resultado siendo ministros y los ministros cuestionados, denunciados y hasta en la cárcel, ¿no?”, dijo a Latina.

Sin embargo, luego se supo de la convocatoria de algunos especialistas, como el excongresista Juan Pari, Kurt Burneo, Avelino Guillén o Modesto Montoya.

Rober Villalva consideró que, para algunos sectores, sí son importantes las instituciones. “Pero no es frecuente que los electores voten por un plan de gobierno”, anotó.

Zegarra dijo que estos comentarios de Castillo aumentan, de cierta forma, el antivoto hacia él por la improvisación que refleja.

“La improvisación que presenta genera resistencia en un grupo de la ciudadanía para votar por él. O, genera rechazo. Esto es positivo para Keiko Fujimori, pero también tiene un grupo ciudadano que la apoya”, expresó.

Sin embargo, mencionó que hay un número importante de peruanos que “no son muy institucionales y hay evidencia sobre ello”. “El Perú es uno de los países que apoya más los golpes legislativos, el cierre de instituciones. Hay un importante número de peruanos que no necesariamente apoyan la institucionalidad porque no se sienten representados, hay un alto nivel de corrupción”, comentó.

Asimismo, que lo que más representa en el caso de Castillo es la improvisación y sus contradicciones.

Las inconsistencias en la campaña de Perú Libre

Precisamente, otro de los factores que estarían afectado la actitud hacia su candidatura son las inconsistencias en la campaña de Perú Libre, anotaron tanto Villalva como Zegarra.

“En el caso de Keiko Fujimori, sin hacer mucho, ha ido intentando sintonizar con otro bolsón electoral disperso, de Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, otros sectores. Pedro Castillo un día dice tal planteamiento, al día siguiente cambia de versión. Un día incluye a Kurt Burneo, Vladimir Cerrón desautoriza a Kurt Burneo y al tercer día dice que no, que definitivamente entra. Esa inconsistencia probablemente aplauda su voto duro, pero el grueso del electorado que no votó por él en primera vuelta está ahí, observando las indecisiones”, finalizó Villalva.

El presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres, analiza los detalles del primer simulacro de votación y de la encuesta El Comercio-Ipsos





