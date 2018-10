La presunta organización criminal que opera dentro de Fuerza Popular tiene “un diseño de protección” para los “hermanitos”, afirmó esta tarde el fiscal José Domingo Pérez al sustentar el pedido de prisión preventiva para el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Jaime Yoshiyama, investigado por el presunto delito de lavado de activos.

Pérez dio lectura a los mensajes del chat “La Botica”, donde la dirigencia del partido fujimorista coordinaba. Primero leyó los duros calificativos del asesor Pier Figari contra un sector de la prensa y luego lo escrito por la congresista Alejandra Aramayo, que reconoció que blindaron al ex juez supremo César Hinostroza en la Comisión Permanente.

“Disculpe, a mí me da vergüenza, no me gustaría leer esto, pero es mi obligación, no me queda otra alternativa que leer este tipo de comunicación o conversación”, refirió.

El representante del Ministerio Público dijo que lo señalado por Aramayo en “La Botica” coincide con lo señalado por el testigo protegido, en el sentido, de que la bancada naranja protegió a los implicados en los audios que revelaron la corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), fiscalía y Poder Judicial.

“Hay un diseño de protección para quienes han integrado no solamente la cúpula de los ‘hermanitos’, uno de ellos fugado [Hinostroza], sino que hay un programa de protección para sostener y mantener al actual fiscal de la Nación [Pedro Chávarry] en el puesto”, remarcó.

Pérez indicó que, de acuerdo a la declaración del testigo protegido, Chávarry “está presionado” por las denuncias constitucionales que están pendientes en el Congreso, que es dominado por el partido de Keiko Fujimori.

También recordó que durante la mañana Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, ha señalado que no investigó debidamente el Caso Chinchero, cuando él fue quien allanó e incautó material en las oficinas de la empresa que ganó la licitación.

“Y presenta documentación de mi señora esposa. Entonces, vamos viendo que la orquesta, la comparsa entre determinadas personalidades se está dando, parece que hay un baile al mismo ritmo, no el que estamos escuchando en la calle, sino un ritmo de impunidad”, subrayó.

José Domingo Pérez aseguró que la cúpula de Fuerza Popular por medio de “actos de hostigamiento y amedrentamiento” pretende que él no continúe en la investigación. “Y si eso son capaces de realizar a un fiscal, qué sucederá con los testigos, coprocesados y peritos”, agregó.

“El peligro de obstaculización es muy alto”

El fiscal sostuvo que el peligro de obstaculización “es muy alto”, porque la investigación a Keiko Fujimori y su círculo más cercano ha ingresado en una etapa, en la cual están auditando los aportes que recibió el partido naranja para la campaña presidencial del 2011.

“¿Qué estamos esperando, que el fiscal sea cesado en el puesto? ¿Cambiado a otra fiscalía para que se cumpla lo que señala el testigo protegido y los chats? ¿Vamos a esperar que se siga controlando la institución del Ministerio Público? Se tiene que poner ciertas medidas, lo único que estoy solicitando es la prisión preventiva”, refirió.

En el último tramo de la audiencia, el juez Richard Concepción Carhuancho le pidió al fiscal Pérez precisar cómo se vincula el chat “La Botica” con el peligro procesal.

Pérez señaló que en las conversaciones la congresista Aramayo indico que “ahora solo hemos blindado a Hinostroza”, en referencia al ex juez supremo. Añadió que actualmente el fujimorismo puede estar protegiendo a otra autoridad judicial o fiscal.

“¿Quién está siendo blindado en este momento? ¿Qué autoridad judicial o fiscal está siendo blindado? La respuesta la he brindado en el desarrollo de estas audiencias. Hay interferencia directa sobre los que son las autoridades de la administración de justicia”, acotó.

Humberto Abanto, abogado de Yoshiyama, indicó que la expresión de Aramayo no fue “ahora solo”, sino que “ahora solos” en referencia a que solamente la bancada naranja votó en la Comisión Permanente del Parlamento en contra de que el ex magistrado sea acusado por el presunto delito de organización criminal.

Respecto al término “blindado”, Abanto dijo que Hinostroza finalmente fue acusado por “organización criminal”.