Fiscalía archivó investigación contra Martín Vizcarra por Chinchero

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, archivó de manera provisional la investigación en contra del primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, por la aprobación de la adenda al contrato de construcción del aeropuerto internacional de Chinchero, en la ciudad del Cusco.

Esta adenda fue dejada sin efecto, luego de la emisión de un informe de la contraloría que detectó presuntas irregularidades.

La denuncia interpuesta por la Procuraduría Anticorrupción contra Vizcarra se circunscribió a su participación como ex ministro de Transportes y Comunicaciones al dar la Resolución Ministerial Nro. 041-2017-MTC/01 del 2 de febrero del 2017 por la que se aprobó el texto de la Adenda Nro. 1 del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero.

Además, autorizó a la ex viceministra de Transportes Fiorella Molinelli para que, en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, suscriba la adenda y los documentos.

A Martín Vizcarra también se le imputaba haber firmado la resolución ministerial que nombró a Alfredo Dammert Lira como miembro del Consejo Ejecutivo de Ositran.

Dammert Lira votó a favor de la aprobación de la adenda.

Sin embargo, el fiscal Sánchez indicó que la actuación de Vizcarra, “no representa el planteamiento de conductas en materia penal que se vinculen o tenga relación con los presupuestos de los delitos de colusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”.

En la resolución, obtenida por El Comercio, se sustenta que para disponer el archivo provisional del caso, el fiscal de la Nación consideró que la firma de una resolución ministerial para autorizar la adenda y a la viceministra “son actos propios del despacho ministerial”.

Sánchez indicó que más allá de la imputación por las resoluciones ministeriales, la Procuraduría Anticorrupción “no desarrolla otro contexto fáctico que comprenda un actuar de Martín Vizcarra en línea con las exigencias de algún ilícito penal”.

La defensa de Vizcarra

En sus descargos ante la fiscalía de la Nación, Martín Vizcarra sostuvo que “no participó en alguna contratación pública de bienes, obras o servicios en los cuales habría concertado con los interesados para defraudar al Estado”.

El primer vicepresidente dijo que la adenda no desnaturalizó la esencia del contrato, gestionó y obtuvo la opinión técnica favorable de Ositran y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de acuerdo a sus funciones, con la finalidad de tener la certeza que la adenda no iba a afectar los intereses del Estado.

También aseguró que no se interesó de manera particular en la adenda, porque la misma fue presentada por la concesionaria Kuntur Wasi, y no existió ningún provecho patrimonial, personal o de terceros, más aún, si se dejó sin efecto el contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero.

Finalmente, el fiscal de la Nación recordó que por este mismo caso la ex viceministra de Transportes Fiorella Molinelli es investigada por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Por ello, remarcó que en caso de que de dicha investigación surjan nuevos elementos contra Martín Vizcarra, el caso podría reabrirse.

“No ha lugar formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su actuación como ministro de Transportes y Comunicaciones por los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estados, archivándose los actuados”, resolvió Sánchez Velarde.

Lee la resolución del fiscal Sánchez que archiva pesquisa a Vizcarra.