El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, se reunió con el titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, y representantes del sector empresarial, con el objetivo de impulsar la inversión privada y acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura.

La PCM informó que durante la reunión, se evaluaron propuestas orientadas a simplificar los procedimientos administrativos y destrabar inversiones.

#PCMInforma | El premier Luis Galarreta se reunió con Jorge Zapata Ríos, presidente de la @CONFIEP, y representantes del gremio empresarial para impulsar propuestas que dinamicen la inversión privada y aceleren proyectos de infraestructura. https://t.co/AnWikmKw2d — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 19, 2026

Asimismo, se abordó la promoción del mecanismo de Obras por Impuestos, además de acciones para fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño.

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Galarreta destacó la importancia de una mayor articulación entre el Estado y el sector privado para dinamizar la economía y generar oportunidades para la población.

“Necesitamos un Estado que facilite la inversión, acelere los proyectos y trabaje junto al sector privado para generar empleo, cerrar brechas y llevar más oportunidades a los peruanos”, señaló el jefe del Gabinete Ministerial.