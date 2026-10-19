Presidente de Consejo de Ministros, Luis Galarreta se reunió con presidente de la Confiep, Jorge Zapata. (Foto: PCM)
Presidente de Consejo de Ministros, Luis Galarreta se reunió con presidente de la Confiep, Jorge Zapata. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, se reunió con el titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, y representantes del sector empresarial, con el objetivo de impulsar la inversión privada y acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura.

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