El ex secretario de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama, sobre quien pesa una orden de detención preliminar, afirmó desde los Estados Unidos que regresará al Perú “cuando los médicos me autoricen a subirme a un avión”. Agregó que la presión de la cabina le puede hacer perder uno de sus ojos, que fue intervenido quirúrgicamente el último martes.

“Esta operación fue programada hace un mes, en setiembre. La primera consulta médica después de la operación será este martes 16 [de octubre], pero ya me habían adelantado que no puedo tomar inmediatamente un avión porque la presión de la cabina provocaría la pérdida del ojo operado”, manifestó.

“De modo que regresaré [a Lima] cuando los médicos me autorice a subirme a un avión”, añadió en comunicación con el programa de televisión “Panorama”.

El ex ministro de Transportes y Comunicaciones también criticó la orden de detención preliminar que dictó contra él y otras 19 personas el juez Richard Concepción Carhuancho a solicitud del fiscal José Domingo Pérez, quien lo investiga por el presunto delito de lavado de activos por los aportes que recibió el partido de Keiko Fujimori para la campaña presidencial del 2011.

“Tampoco puedo creer que entre los argumentos que se han emitido para disponer mi detención preliminar se haya dicho que carezco de domicilio y residencia habitual. Sin embargo, pocas horas después quienes investigan han allanado mi domicilio por segunda vez”, subrayó.

Jaime Yoshiyama también indicó que “no hay un afán de hacer justicia”, sino “hay un incontrolable impulso destructor de la honorabilidad de las personas”.

El ex secretario general fujimorista dijo que percibe “un volumen grande de odio” de parte de los que investigan a Fujimori Higuchi.

El fiscal José Domingo Pérez, le atribuye a Yoshiyama haber sido el encargado de captar y recibir dinero ilícito de Odebrecht, valiéndose de ser uno de los directivos en la agrupación política.

Esta afirmación se basa en el testimonio de Jorge Barata, quien en febrero de este año, dijo que le entregó a Yoshiyama US$ 1 millón para la campaña presidencial de Keiko Fujimori del 2011. De igual modo, el fiscal señala que Yoshiyama habría pedido al ex presidente de la Confiep, Ricardo Briceño Villena, que solicite US$ 200 mil a Odebrecht con el fin de que ingrese a Fuerza 2011.