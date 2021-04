Conforme a los criterios de Saber más

Jorge Baca Campodónico, exministro de economía del gobierno de Alberto Fujimori (1998-1999), es uno de los cuadros técnicos importantes que ha participado en la elaboración del “Plan Rescate 2021” con el que la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, busca la presidencia de la República.

Su apoyo no es de ahora. Estuvo presente en la elaboración del documento que fue presentado como el plan de gobierno de Fuerza Popular (FP) ante el Jurado Nacional de Elecciones. Así lo ha confirmado el propio economista a El Comercio.

Pese a que su nombre no fue mediatizado durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021, por estos días ha sido confirmado entre las personas que Fujimori Higuchi consulta sobre la estrategia que aplicará en el sector económico en una eventual gestión presidencial.

Ingeniero y economista de profesión, el exministro también desempeñó funciones en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Fondo Monetario Internacional.

Un exministro con sentencias

Baca Campodónico, no es un político novato, se ha mantenido vinculado a la familia Fujimori y junto a ella, ha sido también implicado en actos de corrupción por los que fue sentenciado años atrás y cuyas condenas ya cumplió.

Entre los procesos judiciales a los que fue sometido se encuentran las irregularidades como jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para la creación del “RUC Sensible” en mayo del 1997.

Con dicho mecanismo se benefició al exasesor presidencia Vladimiro Montesinos y a otros funcionarios del régimen a fin de que estos puedan ocular información sobre su patrimonio y bienes; y así poder evadir la fiscalización sobre sus millonarios ingresos de dinero obtenido del perjuicio causado al tesoro público.

Fue condenado a cuatro años de pena suspendida por los delitos de cohecho pasivo propio, ocultamiento de documentos y falsedad ideológica en el año 2008.

Previo a ello había sido detenido en Estados Unidos en mayo del 2001, durante el juicio en primera instancia ante Cuarto Juzgado Anticorrupción, que lo declaró “reo contumaz”.

Por entonces, Baca Campodónico se desempeñaba como representante ante las Naciones Unidas. Finalmente fue liberado debido a su inmunidad diplomática.

Dos años después, en febrero del 2003 fue detenido en Argentina a donde llegó como integrante técnico de la misión del Fondo Monetario Internacional (FIM).

Allí permaneció hasta julio del 2007, mientras se procesaban dos pedidos de extradición por parte de la justicia peruana. Finalmente, el exministro terminó allanándose al proceso de extradición alegando que con el cambio de gobierno del expresidente Alejandro Toledo hacia el del exmandatario Alan García, tenía más garantías.

Tras permanecer en prisión preventiva, casi un año después, en junio del 2008 la Corte Suprema dispuso su comparecencia con impedimento de salida del país.

El banco y su salvavidas

Otro de los casos por los que se le procesó y condenó fue por las maniobras considerada ilegales para el salvataje del desaparecido Banco Latino, en 1998. En este caso, fue condenado por el delito de malversación de fondos a tres años de pena suspendida confirmada en primera y segunda instancia, entre el 2007 y 2009 respectivamente.

Según la acusación del Ministerio Público, aprobado por el Congreso de la República, en su condición de exministro de Economía dispuso diversos actos y emisión de leyes con la finalidad de lograr la capitalización indebida del Banco Latino con fondos de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).

Fueron, aproximadamente, S/200 millones los que se dispuso desviar de los fondos de Cofide para inyectarlos en la capitalización de la entidad bancaria y no dejarla caer. Para ello emitió una ley y reglamento de capitalización para el Banco Latino contraviniendo las normas.

En su condición de exministro de Economía también fue procesado por la compra y reparaciones de aviones MIG-29 y SUKOI-25, durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori.

Inicialmente, fue condenado a cuatro años de cárcel suspendida, pero la pena fue anulada en mayo del 2012.

El tribunal consideró que se vulneró el “derecho a la prueba” y “el deber de motivar las resoluciones judiciales” pues no se valoró la versión de Baca Campodónico y elementos probatorios respecto de que no había intervenido en la compra de los MIG a Rusia ni de la reparación de los Sukoi de Bielorrusia.

Tras ser sometido a un nuevo juicio, la Sala Penal Especial lo halló responsable del delito de colusión por presuntamente haber malversado el erario público y lo destinaron a la compra de las aeronaves. En esa oportunidad se le impuso tres años de pena suspendida, pero dicha decisión fue apelada.

Finalmente, la Corte Suprema en octubre del 2013, anuló y absolvió en última instancia al exministro.

En el 2008, la Procuraduría Anticorrupción apeló una resolución de Segunda Sala Penal Especial de la Corte Suprema que absolvió a Baca Campodónico por el presunto delito de desvío de fondos de las instituciones armadas hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). En el 2009, la Corte Suprema archivó el caso.

Proceso a favor en el TC

Este año, en el mes de febrero, el Tribunal Constitucional en un fallo en mayoría declaró fundado el recurso de amparo interpuesto por el exministro de Economía Jorge Baca Campodónico contra la Sunat.

Según la demanda, Baca Campodónico cuestionó la deuda que la Sunat había determinado por concepto del Impuesto a la Renta del ejercicio 1998, por lo que se le habrían aplicado dos multas. Ante ello, inició un proceso de reclamación.

El proceso llegó ante el TC la haber sido rechazado en el Poder Judicial. Para Campodónico, se produjo “una indebida acumulación de intereses moratorios durante más de nueve años, en el marco de un proceso prolongado y de un interés que resulta siendo, al contrario de su naturaleza indemnizatoria, sancionatorio y leonino, además de confiscatorio en sus efectos”.

Se explicó que durante los casi nueve años que duró el proceso de reclamo se generaron intereses que no se ajustaban al marco legal y aunado a la capitalización de intereses aplicada “originó el incremento excesivo del monto de su deuda al finalizar el procedimiento contencioso tributario”. Y es que, si bien, logró la reducción del impuesto acotado de S/ 204, 760.00 a S/ 11, 301.00 y de la multa impuesta de S/ 102, 380.00 a S/ 5, 651.00, estos se incrementaron de S/ 11 301.00 a S/ 84 230.00 y de S/ 5, 651.00 a S/ 42,145.00, respectivamente.

“Estando a la votación mencionada y a lo previsto en el artículo 5, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el cual establece, entre otros aspectos, que el Tribunal Constitucional, en Sala Plena, resuelve por mayoría simple de votos emitidos, corresponde declarar fundada la demanda de amparo de autos”, resolvieron en el TC.

Además, ordenaron que la Sunat realice un nuevo cálculo de la deuda, sin considerar el tiempo que duró la impugnación por parte de Baca Campodónico.

Asegura que no ocupará ningún cargo público

En diálogo con El Comercio, el exministro e integrante del equipo técnico de Fuerza Popular (FP) Jorge Baca Campodónico, precisó que “las personas que hemos participado en el plan de gobierno, no significa que serán los ministros de economía o de otros sectores”; sino que solo han cumplido una labor clara sobre las propuestas.

En esa línea, descartó ocupar la cartera de Economía en un eventual gobierno de la candidata presidencial Keiko Fujimori u otro cargo público.

“No, yo lo he dichos muchas veces, yo ya he sido ministro de economía, no estoy interesado en aceptar una cartera de economía; al contrario, lo que sí quiero es poner el hombro (…) hay que buscar a la persona más apropiada en cada una de sus especializadas y dejar libre a la señora Fujimori poder armar este gabinete de ancha base”, afirmó.

Explicó que como parte del equipo de técnicos, que ya fue anunciado por cada uno de las áreas de importancia, colaboró con el Plan de Gobierno que se ha elaborado y fue publicado en el portal del Jurado Electoral de Elecciones.

“Es un plan de gobierno en el cual hemos colaborado y en mi caso yo he sido el asesor en temas de economía”, sostuvo.

Ahora, agregó, al haber logrado pasar a la segunda vuelta electoral, “lo que se necesita es adecuar ese plan de gobierno a los pedidos de diversas agrupaciones” que quedaron en carrera, pero de los que se tomarán sus opiniones.

“Estamos en una fase de analizar todas las propuestas de todos los planes de gobierno con la nuestra para ver las coincidencias; y segundo, los aportes y buenas ideas que tengan esos planes de gobierno para lograr el objetivo del bienestar del país”, anotó.

En esa línea, confirmó que en el sector economía se viene recogiendo las opiniones de economistas destacados, pero prefirió no brindar sus nombres. Y que, con la contrastación de los planes de gobierno, se pueda formar un “gabinete de ancha base” como lo anunció la candidata presidencial Keiko Fujimori, en un eventual gobierno.

En otro momento, Baca Campodónico, sostuvo que precisamente por los procesos judiciales que tuvo en su momento y los que dijo, eran parte de una persecución política, es que no ocuparía ningún cargo público.

Indicó que fue implicado en cinco casos judiciales, pero en tres fue exonerado de culpa y en dos sí recibió condenas firmes. No obstante, aclaró, ello quita que pueda aportar sus conocimientos.

“Yo justamente, por eso, no tengo ningún tipo de intención de cargo de gobierno, eso no me exime de poder colaborar para tener una concepción de planes de gobierno y una política adecuada”, explicó.

Ratificó que en el caso de los aviones MIG-29, fue “exonerado” por la Corte Suprema de las acusaciones.

Sobre el caso del Banco Latino, afirmó que fue una situación critica del sistema financiero y que en ese momento era necesario hacer un salvataje como se hacia en todas partes del mundo.

“Me han condenado en forma totalmente política por una acción que era necesaria y se hacia en todas partes del mundo, para salvar el sistema financiero. Pero esas acusaciones fueron producto de la efervescencia persecutoria política”, se excusó.

Mientras que, sobre la condena del “Ruc sensible” reconoció que fue acusado por haber apoyado a Vladimiro Montesinos, pero que ello fue “una trama injustificada, donde se crearon cosas que no existían, fue todo manipulado. Al señor Montesinos ni siquiera lo conocía y haber creado este ese escenario de que yo favorecía fue una cosa totalmente fabricada”.

Finalmente, pidió no confundir las acusaciones “políticamente motivadas y que fueron ejecutadas y consentidas” con la participación en temas netamente técnicos con la elaboración de un plan de gobierno.

