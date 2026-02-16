José Jerí asegura que la vacancia es el procedimiento que corresponde constitucionalmente

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre las mociones de censura que se debatirán este martes en el Congreso y sostuvo que el procedimiento aplicable en su caso es la vacancia.

“Mi origen es parlamentario, pero tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente, hablando con todas las normas que devienen de ello, es un procedimiento de vacancia, pero finalmente será el Congreso quien tome una decisión en base a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos”, declaró al programa Sin Rodeos de Panamericana Televisión.

“Respeto la decisión del Congreso. Solamente apelo a que el procedimiento que opte se ajuste a la Constitución”, agregó.

El pronunciamiento llega tras la validación de las 78 firmas necesarias para convocar un pleno extraordinario del Congreso, programado para el martes 17 de febrero, en el que se debatirán y votarán las mociones de censura en su contra.

La convocatoria, realizada por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, se da en el marco de las críticas por las reuniones de Jerí con empresarios chinos.