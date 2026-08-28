El diputado de Juntos Por el Perú (JP), Julián Pérez Mallqui, solicitó al Poder Judicial (PJ) la exclusión del certificado médico legista practicado a su expareja, quien lo denunció por presuntamente haberla agredido física y psicológicamente, según documentación obtenida por El Comercio.

Como se recuerda, en julio de este año, el funcionario fue detenido luego de ingresar a la vivienda de la denunciante y presuntamente haberla agredido físicamente al interior de la Comisaría de San Miguel.

Por ello, Pérez Mallqui viene siendo investigado por la Fiscalía Suprema de Familia, por el presunto delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

De acuerdo al documento, el Diputado de Juntos Por el Perú, presentó un escrito ante el Juzgado de Investigación Preparatoria solicitando una “tutela de derecho” en contra de la fiscalía, al cuestionar y sostener que el referido informe médico legista practicado a su expareja el 30 de julio del 2026, era “ilícito”.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluará el pedido del diputado el próximo 10 de setiembre en una audiencia virtual.

Pérez Mallqui y su defensa legal sostienen que la incorporación y utilización del referido certificado médico legal en la investigación que se siguen en su contra, vulneraría los derechos y garantías procesales que le asisten en su condición de investigado.

Por ello, solicitó al juzgado que se adopten las medidas correspondientes para reestablecer sus derechos y excluya el citado informe médico.

“Mediante escrito presentado con fecha 17 de agosto de 2026, el investigado Julián Luis Pérez Mallqui solicita tutela de derechos contra la Fiscalía Suprema de Familia, peticionando, como consecuencia de ello, solicita la exclusión del Certificado Médico Legal N.°039118-VFL, de fecha 30 de julio de 2026, practicado a la agraviada de iniciales L.E.B.V., al considerar que constituye prueba ilícita." Julián Pérez Mallqui y su defensa legal

El Comercio solicitó la versión de Pérez Mallqui y de su abogada Gabriela Estefanero, pero no respondieron.

También solicitamos la posición de la defensa legal de la denunciante. En breves declaraciones, el abogado Juan Barrantes, abogado de la denunciante, rechazó que el informe médico practicado a su patrocinada sea ilegal y atribuyó el pedido de Pérez Mallqui a una estrategia.

“El certificado médico no es ilegal porque ha sido practicado en el Ministerio Público. (Alegar eso) Es su estrategia de la defensa de sus abogados, ya que se ven perdidos frente a las pruebas evidentes que existen en la investigación.” Juan Barrantes, abogado de la denunciante

PEDIDO DEL DIPUTADO DE JUNTOS POR EL PERÚ, JULIÁN PÉREZ MALLQUI, AL PODER JUDICIAL

¿Qué dice el informe médico legista?

Como se recuerda, Pérez Mallqui fue conducido a la Comisaría de San Miguel el pasado 30 de julio, luego que su expareja lo denunciara por ingresar a su domicilio.

Ese mismo día, de acuerdo a lo consignado en el informe policial y a la declaración de la denunciante, el diputado de Juntos Por el Perú la habría agredido físicamente cuando se encontraban al interior de dicha dependencia policial.

Debido a la naturaleza de los hechos, que fueron vistos inicialmente por una fiscalía provincial, se ordenó que ambos pasen por el Médico Legista.

Es así que de acuerdo al Certificado Legal N.°039118-VFL, que hoy cuestiona Pérez Mállqui, su expareja presentaba “lesiones traumáticas recientes”.

Según el reporte médico, presentaba equimosis (moretones) en el codo derecho, en el antebrazo derecho, en la pierna derecha y marcas de presión digital.