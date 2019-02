Denuncian a Héctor Becerril en Comisión de Ética por presunto soborno

El congresista Marco Arana (Frente Amplio) presentó ante la Comisión de Ética Parlamentaria una denuncia contra su colega Héctor Becerril (Fuerza Popular) por la supuesta infracción a cuatro artículos del Código de Ética.

Así lo informó el legislador a través de su cuenta de Twitter, en donde indicó que Héctor Becerril habría incurrido en presunto tráfico de influencias, concusión, colusión y extorsión en vinculación a la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

►Los cuestionamientos sobre el financiamiento de Peruanos por el Kambio

►Pier Figari renunció al cargo de personero legal titular de Fuerza Popular



"Hace algunos minutos he presentado denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso contra Héctor Becerril por presunta comisión de delitos: tráfico de influencias, concusión, colusión y extorsión en vinculación a banda de crimen organizado Los Temerarios del Crimen", informó.

Asimismo, Marco Arana solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, iniciar una investigación preliminar contra el legislador naranja por supuestos delitos contra la administración pública.

"Solicito se disponga el inicio de diligencias preliminares contra el congresista Héctor Becerril y otros por la presunta comisión de delitos contra la administración pública", dice el documento dirigido a la titular del Ministerio Público.

Como se recuerda, el programa "Cuarto Poder" reveló el testimonio de la empresaria Mirtha Gonzales Yep, quien acusó a Héctor Becerril de haber recibido sobornos para intervenir a favor de la empresa Constructoria CRD Filial Perú, que en el 2017 obtuvo una licitación de una obra valorada en aproximadamente 11 millones de soles.

Gonzales Yep aseguró que compró materiales valorizados en más de 74 mil soles para remodelar la casa de Becerril en Trujillo para que Constructora CRD se mantenga a cargo de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Chiclayo.

Este lunes, el legislador de Fuerza Popular negó haber participado en cualquier acto de corrupción e indicó que conoció a la empresaria luego que la obra fue adjudicada a la organización en cuestión.

"Esta obra se hace con la cooperación suiza. No interviene el presupuesto nacional. La buena pro de esta obra se da en el mes de enero del 2017. Yo conozco a la señora Mirtha Gonzales recién en setiembre del 2017, ocho meses después que ella gana la buena pro de esa obra. Yo no he tenido ninguna participación", aseguró en una conferencia de prensa.