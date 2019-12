En los últimos meses, un grupo de exfuncionarios ha declarado ante el equipo especial Lava Jato sobre la participación de Nadine Heredia, esposa del exmandatario Ollanta Humala, en el proyecto del gasoducto sur peruano.

Según informó anoche el programa “Cuarto poder”, ante el despacho de la fiscal Geovana Mori brindaron su testimonio Luis Renato Sánchez Torino, exjefe de proyectos de Pro Inversión; Gustavo Adolfo Navarro Valdivia, exintegrante del comité de seguridad energética de Pro Inversión; Luis Enrique Ortigas Cúneo, expresidente del directorio de Petro-Perú; y Guillermo Lecarnaqué Molina, expresidente del comité pro seguridad energética de Pro Inversión.

“Fue una reunión protocolar para resaltar la importancia del proyecto y se hicieron algunas preguntas de carácter general. Ella [Heredia] fue la que más preguntó, más que el presidente, si el proyecto era viable, si iba a captar el interés de empresas en el mundo y qué íbamos a hacer para captar ese interés”, declaró Navarro.

En tanto, Ortigas Cúneo señaló: “Cuando fui invitado por el ministro Miguel Castilla a una reunión en la PCM [...] ingresé a la sala, estaban el ministro con la señora Nadine”.

Lecarnaqué sostuvo que vio a Heredia en dos ocasiones. “En la última reunión les preguntó a los asesores cuándo iban a tener los informes técnicos listos y que por favor no se demoren mucho”, dijo.

Otro testimonio es el de Mario Antonio Nicolini del Castillo, experto en temas de gas y petróleo, quien indicó que fue convocado a Palacio de Gobierno en el 2013.

“[...] Me llamaron por mi experiencia en gas y petróleo, para formar parte de un comité pro seguridad energética que se iba a constituir, y que efectivamente se constituyó. Yo no acepté el cargo, pero era una propuesta para presidir el comité de Pro Inversión para el gasoducto sur peruano. En esa reunión conversé con ella [Nadine Heredia], tenía a la mano mi currículum vitae, yo no se lo había entregado, y me preguntó si quería presidir el comité pro seguridad que se iba a armar recién, pero yo le contesté que no estaba interesado”, manifestó.

Jefferson Moreno, abogado de Heredia, señaló que la participación activa de su defendida durante el gobierno de Humala no puede ser considerada un delito.

—Audiencia—

Desde las 9:30 de la mañana de hoy, el juez Jorge Chávez Tamariz evaluará el pedido del Ministerio Público para dictar impedimento de salida del país para Nadine Heredia por las presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto del gasoducto sur peruano a un consorcio integrado por Odebrecht.

Jorge Barata declaró en Brasil, ante la fiscal Geovana Mori del equipo especial, que se reunió en la oficina de Heredia, en Palacio de Gobierno, con el expresidente Ollanta Humala y algunos exministros. En la cita habrían coordinado favorecer a la constructora con la licitación del gasoducto.