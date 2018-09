Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora brasileña, entregó a la justicia de su país documentación que probaría el pago de los US$3 millones que declaró haber realizado en el 2011 a la campaña electoral del ex presidente Ollanta Humala.

Correos electrónicos, órdenes de pago, estados de cuentas y otros documentos de diversos casos que se tramitan en el Perú y Brasil –y que fueron extraídos de la copia espejo del software My Web Day B– fueron publicados en el portal web brasileño Estadao.

Esta documentación no solo corroboraría los pagos que Odebrecht aseguró haber hecho a Ollanta Humala, sino que revela que al menos cinco de estos se habrían efectuado cuando el líder del Partido Nacionalista ya había asumido la presidencia de la República.

En noviembre del 2017, El Comercio informó que Marcelo Odebrecht había declarado ante fiscales peruanos que aportó US$3 millones a la campaña de Humala. El dinero habría sido entregado de diversas maneras y a veces a pedido de la ex primera dama Nadine Heredia.

En el caso de Humala –según la documentación entregada–, los pagos se habrían registrado bajo los códigos “Campanha NAC 3” y “Obra Ítalo-Italiano-Elección Perú”, esto último en referencia al ex ministro y miembro del Partido de los Trabajadores (PT) Antonio Palocci, con quien se realizaban las coordinaciones.

El PT, del ex presidente brasileño Lula da Silva (hoy preso por corrupción), habría solicitado los aportes .

Un correo electrónico del 8 de mayo del 2011 –parte del acervo documentario entregado– describe las instrucciones de Odebrecht a Jorge Barata (ex director de la empresa en el Perú), a Luiz Antonio Mameri (ex director de Odebrecht en América Latina y Angola) y a Benedicto Barbosa da Silva Junior (ex presidente de Odebrecht Infraestructura) para apurar las coordinaciones con Ollanta Humala, puesto que OAS les podría ganar esa plaza.

—Pagos posteriores—

Las transferencias, según los documentos, se hicieron a través de la empresa Construmac S.A.C., de Gonzalo Monteverde, investigado en nuestro país por haber recibido dinero de Odebrecht desde el 2006.

Odebrecht señaló que los códigos “Campanha NAC 3” e “Obra Ítalo-Italiano-Elección Perú” eran dirigidos al “Programa OH-Donación para la campaña presidencial en Perú”.

Cabe recordar que en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht se encontró la anotación “Proyecto OH”. Este declaró que habría sido en referencia a Ollanta Humala.

En los documentos se da cuenta de 11 transferencias a la campaña.

Tres de ellas se hicieron en mayo del 2011 bajo el apartado “Campanha NAC 3” y ascienden a un total de US$700.000.

En otros documentos se muestran estados de cuenta que registran cuatro transferencias a “Italiano-Elección Perú” en junio, julio, noviembre y diciembre del 2011, por US$1’160.000.

Otras cuatro órdenes de pago de julio, agosto, setiembre y octubre del 2011 dan cuenta de transferencias por US$1’239.896,38.

Como se evidencia en los documentos, los cinco presuntos pagos que se hicieron cuando Ollanta Humala era presidente ascenderían a US$1’399.896,38.

Marcelo Odebrecht ha asegurado a los fiscales peruanos que no pagó coimas durante el gobierno de Humala.

Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, estas evidencias fácticas, que ya no son solo dichos, podrían abrir una nueva línea de trabajo para la fiscalía.

Ello, porque ya no solo se trataría del presunto delito de lavado de activos –por el que están siendo procesados actualmente los Humala–, sino también de presunta corrupción.

Remarcó que podría evaluarse si era legal el aporte que recibió en su condición de candidato; sin embargo, al tener la condición de funcionario cuando se habría recibido el dinero, ya se puede presumir la comisión de delitos.

“Podríamos hablar de cohecho activo o pasivo, tráfico de influencias; porque nadie va a entregar dinero a un presidente a cambio de nada, ¿verdad?”, indicó.

Este Diario buscó sin éxito la versión de los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia.

La empresa Odebrecht indicó a El Comercio que sigue en coordinación con la fiscalía de nuestro país y haciendo esfuerzos por entregar documentación y las declaraciones de sus funcionarios. “En ese contexto, la empresa espera cumplir con los requerimientos de la fiscalía y alcanzar la firma del acuerdo de colaboración”, indicaron.