El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, se pronunció respecto al caso de la cuñada del jefe de Estado, Yenifer Paredes, quien no acudió a la citación de la Fiscalía, la misma que estaba programada para este lunes.

El defensor del mandatario señaló que el proceso penal indica que si alguien no se presenta a una citación y no justifica su inasistencia, a continuación la policía debe ir por esa persona y llevarla a la diligencia. Pero como no sucedió ello, explicó que podrían volver a citarla.

“En la lógica del proceso penal cuando se cita a declarar a alguien, tiene que apercibirlo de que no concurre y no justifica su concurrencia, lo que sigue es que mande a la policía para que lo lleve y participe en la diligencia. Eso es lo que se conoce como conducción compulsiva. Entiendo que eso no se ha dado, entonces creo que van a volverla a citar”, declaró para la prensa desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

Seguidamente, enfatizó en que Paredes debe colaborar con la investigación, pero aclaró que tiene que ser bien notificada, siguiendo el debido proceso, para que acuda a declarar.

“¿Conoce los motivos por los cuáles no acudió a la citación? No los conozco, no soy abogado de Yenifer, pero creo que Yenifer debe colaborar con la investigación, creo que tiene que ser bien notificada. Eso es lo primero que tiene que establecerse, una notificación válida, correcta, certera, como parte del debido proceso”, sostuvo Espinoza.

“Luego de eso creo que rendirá su declaración con la defensa que tenga, con la asistencia letrada que le corresponda”, agregó.

Declaraciones de Benji Espinoza

El último viernes, la primera dama Lilia Paredes, se presentó ante el Ministerio Público por este caso revelado por Cuarto Poder. En total, respondió más de 30 preguntas, según dijo su abogado, Benji Espinoza.

La primera dama fue convocada por la Fiscalía después de que se abrió una investigación contra su hermana, Yenifer Paredes Navarro, quien fue captada ofreciendo una obra de saneamiento en el distrito de La Succha, en Cajamarca, junto a Hugo Espino Lucana, gerente de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., la cual ganó una licitación con el Estado en setiembre de 2021.