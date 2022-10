Ante el silencio de los congresistas Darwin Espinoza, Ilich López y Jorge Flores -sindicados como ‘Los Niños’, un sector de la dirigencia de Acción Popular los ha exhortado a renunciar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento, donde este viernes se dará cuenta de la denuncia constitucional que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra del presidente Pedro Castillo.

Espinoza, López y Flores son sindicados de pertenecer a la facción de la bancada acciopopulista de ‘Los Niños’, que actuaba, de acuerdo a la tesis fiscal, “como escudo protector frente al control político” de Castillo Terrones, a cambio de la entrega de obras y de puestos de trabajo en los sectores de Transportes y Comunicaciones y Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El secretario general de Acción Popular, Julio Chávez, consideró que “por transparencia” y para evitar “el conflicto de interés de ser juez y parte”, es mejor que estos parlamentarios sean sustituidos por otros miembros de la bancada de la lampa que no afronten pesquisas y tampoco hayan sido señalado de ser cercanos al Ejecutivo.

“Yo espero que no sea así [que insistan en continuar], entiendo que los congresistas no tienen mandato imperativo, pero espero que reflexionen, [que den un paso al costado] es lo mejor para la salud institucional del Congreso y por el bien de ellos mismos, es mejor que no se expongan a más cuestionamientos”, manifestó a El Comercio.

Una postura similar tuvo el secretario departamental de Lima Metropolitana de Acción Popular, Carlomagno Chacón, quien a través de un comunicado, demandó a Espinoza, López y Flores “evidenciar” en la SAC su “conflicto de intereses” y dar un paso al costado”, a fin de no ser “juez y parte” en el eventual proceso constitucional a Castillo Terrones en el Congreso.

Chacón también rechazó el accionar y el comportamiento de “Los Niños”.

Este pronunciamiento del actual alcalde de Magdalena también fue respaldado por dirigentes distritales de la agrupación fundada por el fallecido expresidente Fernando Belaunde Terry.

A su turno, el excandidato presidencial de Acción Popular Yonhy Lescano afirmó que “por decoro”, al haber sido aludidos en la denuncia constitucional de la fiscal Benavides, “Los Niños” deben retirarse de la SAC y “dejar que otros” acciopopulistas puedan participar del debate y emitir su voto sobre el informe de calificación.

“Lo mejor que pueden hacer es retirarse, dejar que otros congresistas sin imputaciones decidan, decidir en un caso propio no es conveniente. Lo único que están haciendo es agravar su situación”, expresó en diálogo con este Diario.

El excongresista dijo que “Los Niños” deberán responder ante el partido por su actuación y remarcó que él no ha hecho coordinaciones con ellos ni otros integrantes de la bancada.

El congresista Luis Aragón, de Acción Popular, también consideró que Espinoza, López y Flores “deben dar un paso al costado, porque no pueden ser juez y parte”. Agregó que su bancada deberá reunirse para tomar una postura al respecto.

Este Diario intentó comunicarse con la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva, quien pertenece a la agrupación acciopopulista, pero esta se encuentra en un viaje oficial en Ruanda.

Una reestructuración en camino

Fuentes de El Comercio indicaron que el presidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País), ha remitido a cada bancada una lista de parlamentarios que no pueden integrar la SAC, la Comisión de Ética y la Comisión de Fiscalización, porque están comprendidos en procesos penales dolosos “en los cuales la Corte Suprema de Justicia ha solicitado el levantamiento de su inmunidad parlamentaria”. El artículo 20 del reglamento del Congreso lo prohíbe.

Otras fuentes de este Diario complementaron que en la relación enviada por Williams Zapata respecto a la SAC no solo figurarían ‘Los Niños’, sino congresistas de otras bancadas, entre ellas de Fuerza Popular, APP, Avanza País y Podemos Perú. Por ello, refieren que es muy probable que se dé una recomposición en los próximos días.

El temor, agregaron, es que a uno de estos parlamentarios con proceso abierto le toque eventualmente ser ponente de la denuncia contra Castillo y la defensa del mandatario terminé impugnando la investigación.

De otro lado, la presidente de la SAC, Lady Camones (APP), en entrevista en RPP Noticias, defendió su decisión de darle prioridad a la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra el presidente Castillo. Y lamentó que Perú Libre esté evaluando presentar una moción de censura en su contra por ello.

“Estamos hablando de una denuncia constitucional hacia la máxima autoridad de nuestro Estado, de nuestra nación, que es el presidente, esto no puede esperar, mientras más pronto se realice la investigación y se dejen claras las cosas, mayor estabilidad política y jurídica para el país, eso es lo que no entienden en Perú Libre”, manifestó.

Los representantes de las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Magisterial y Perú Bicentenario ofrecieron una conferencia de prensa, a través de la cual, cuestionado que Camones no haya priorizado las denuncias constitucionales presentadas contra el contralor Nelson Shack y la fiscal Benavides por el retiro de la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla.

Camones estimó que en un mes, la denuncia constitucional en contra del congresista Fredy Díaz, denunciado por una trabajadora del Parlamento por violación sexual, llegaría al pleno. En esta instancia se decidirá su eventual desafuero.