Pedro Chávarry jurará como nuevo fiscal de la Nación pese a audio

La Junta de Fiscales Supremos respaldó por mayoría que Pedro Chávarry jure esta mañana como el nuevo fiscal de la Nación, a pesar de que un conjunto de audios difundidos anoche lo implican en un aparente intercambio de favores con el cuestionado juez supremo César Hinostroza.

Según fuentes de El Comercio, tres fiscales supremos, entre ellos Tomás Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez y el mismo Chávarry, votaron a favor de que este último asuma la conducción del Ministerio Público, mientras que Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos en contra.

Rodríguez Monteza, fiscal supremo de control interno, se excusó el último domingo de continuar a cargo de las investigaciones en contra de los jueces vinculados en presuntos actos irregulares, entre ellos Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.

Se apartó de la pesquisa contra Ríos, luego de que IDL-Reporteros y la Unidad de Investigación de El Comercio revelaran su vinculación con el empresario Mario Mendoza, personaje clave en supuestos actos irregulares relacionados al CNM, la Corte Suprema y la Corte Superior del Callao.



#ÚLTIMO PARTE 1: Amistoso audio entre el inminente fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, y el juez supremo César Hinostroza revela conversaciones para retirar de la Academia de la Magistratura al vocal de la Corte Suprema José Luis Salas Arenas. https://t.co/bMvSTKkPcP pic.twitter.com/Bdafn7OnUq — IDL-Reporteros (@IDL_R) 20 de julio de 2018

Gálvez, por su lado, fue mencionado por Hinostroza en otro audio, que data del 8 de marzo.

En esta grabación, difundida por IDL-Reporteros, Hinostroza habla con el abogado César Serrado sobre una sesión de la Academia Nacional de la Magistratura donde se discutió dejar sin efecto los contratos de locación de terceros.

“Porque dice que no se puede contratar a personas de locación para hacer trabajo permanente. Y entonces como mi amigo el presidente Chávarry no tenía mayoría porque no fui yo y estaba enfermo Chávarry, perdón, Tomás Gálvez que estaba accidentado, ¿ya? entonces perdió. Nosotros (…) y han designado interinamente a esta señora, la doctora (ininteligible) tú sabes…”. El diálogo sigue, pero Chávarry no vuelve a ser nombrado.



Más temprano, el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, consideró que Chávarry debía dar un paso al costado.

Villanueva indicó que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial “son pilares fundamentales” del sistema de justicia, por lo que, agregó, que en la actual coyuntura “es conveniente” que el accionar de sus autoridades sea “lo más transparente posible”.

“Una decisión inteligente [de Chávarry] es la de ponerse a un costado. Hay mecanismos en la Junta de Fiscales [Supremos] que pueden determinar un relevo, que puede ser temporal hasta que Chávarry pueda demostrar lo cierto o incierto de ese audio”, manifestó el primer ministro en una entrevista en Canal N.

El presidente del Consejo de Ministros indicó que la Fiscalía de la Nación merece en este contexto de crisis “una cabeza que no tenga sospechas o sombras de duda”.