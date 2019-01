Testigo compromete a los Acuña y a fiscal supremo Tomás Gálvez

El ex candidato presidencial César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso (APP), habría intervenido para que Iván Noguera fuera elegido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) “con la intención de manejar el sistema de justicia”, según la declaración del electo alcalde de Olmos Willy Serrato ante la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado de Chiclayo.

La autoridad chiclayana se ha convertido en aspirante a colaborador eficaz en la investigación fiscal a la presunta organización criminal Los Temerarios del Crimen, pesquisa por la que el suspendido alcalde de Chiclayo David Cornejo, quien postuló con APP, cumple una orden de prisión preventiva.

El periodista Harry Gordillo, de Chiclayo, adelantó el último sábado parte de las declaraciones que involucraban a César Acuña, así como a su hermano Humberto Acuña, ex gobernador regional de Lambayeque.

Este Diario tuvo acceso a las 24 páginas del relato que Serrato dio a la fiscalía el pasado 20 de diciembre.

Serrato aseguró que en diciembre del 2014 recibió una llamada de Humberto Acuña para indicarle “que de parte de su hermano César Acuña” se apoyara la candidatura de Noguera para que fuera consejero del CNM, como representante de las universidades privadas.

Según cuenta Serrato, “se puso a buscar votos” de los rectores de las universidades privadas de Chiclayo que tienen facultades de Derecho. Contó que convenció a dos rectores de que apoyaran a Noguera y les ofreció comprarles los pasajes a Lima para participar de la votación.

Serrato afirmó que el financiamiento de estos viajes para asegurar los votos fue de César Acuña. “Recibía la suma de tres mil, cinco mil soles. [...] Eran depositados desde la ciudad de Trujillo por la persona de Panchito, secretario personal de César Acuña, para costear los gastos que generaba convencer a estas personas”, contó.

Precisó que no era el único con la función de conseguir votos, sino que otras personas también lo hacían “en todo el Perú”. Días antes de la elección, narró Serrato, Humberto Acuña le manifestó que la intención de que ganara Noguera era “para manejar el sistema de justicia”.

El 5 de diciembre del 2014, se realizaron las elecciones en el CNM. Noguera fue elegido representante de las universidades privadas.

El abogado de César Acuña, el ex gobernador regional de La Libertad Luis Valdez, dijo a El Comercio que lo declarado por Serrato es “absolutamente falso”.

Señaló que “era imposible” que hayan apoyado a Noguera porque antes de ser consejero, litigó en contra de César Acuña defendiendo a su ex esposa Rosa Núñez.

Humberto Acuña no respondió nuestras llamadas ni mensajes. Tampoco Noguera. Julio Rodríguez, abogado del ex consejero, mencionó que su patrocinado no ha recibido “ninguna notificación” en este proceso.

—Nombramiento—

En otro momento de su declaración, Serrato contó que Humberto Acuña intercedió con Noguera para que el CNM nombrara fiscal supremo a Tomás Gálvez. Narró que el hermano de César Acuña llamó a un hombre llamado Julio Severino “para que eligieran mediante el voto de Noguera” a Gálvez.

Meses después, continuó Serrato ante la fiscalía, Humberto Acuña visitó a Gálvez en su oficina en el Ministerio Público, “ubicada al frente de la oficina del doctor Chávarry”. “[Humberto Acuña] lo saludó y Tomás Gálvez le agradeció por el favor de haber intercedido en los exámenes del CNM”, agregó en su testimonio.

En diálogo con este Diario, Gálvez indicó que conoce al ex gobernador de Lambayeque. “Es mi paisano, es de Cajamarca”, dijo. También reconoció que lo visitó una vez acompañado por una persona, pero que no conocía a Serrato y que su declaración es falsa. “Está soñando ese señor. Yo no necesitaba ningún apoyo. Mi nombramiento fue objetivamente impecable”, sostuvo.

–Acuña y el suspendido alcalde de Chiclayo–

​Willy Serrato, quien tiene comparecencia con restricciones, contó a la fiscalía que él y el suspendido alcalde de Chiclayo David Cornejo se hicieron amigos en el 2006. Ambos involucrados en una presunta red de corrupción han sido candidatos de Alianza para el Progreso.

Serrato contó en su declaración a la fiscalía que en el 2014, en un almuerzo en un restaurante chiclayano y por invitación de Cornejo –hoy en prisión–, conoció a César Acuña y a su hermano Humberto Acuña.

“En dicha reunión se formaliza la candidatura de David Cornejo Chinguel a la Alcaldía de Chiclayo, donde César Acuña Peralta hace una invocación a que los presentes apoyen con su experiencia a Cornejo”, relató.