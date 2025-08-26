La cocina italiana es, sin duda, una de las más queridas del mundo, y en Lima también ha conquistado paladares con restaurantes que apuestan por pastas frescas, pizzas y recetas tradicionales.

Desde la primera edición en 2023, los Premios Somos han dedicado una categoría a reconocer lo mejor de esta gastronomía en la capital. Este 2025, el galardón a Mejor restaurante de comida italiana, elegido por el voto del público, fue para Pasta, un espacio creado por Janice Buraschi y Juan Manuel Umbert, que celebra la tradición con ingredientes de calidad y sabor artesanal.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Pasta se ubica en Calle Choquehuanca 611, San Isidro.

Todos los nominados

Estos fueron todos los restaurantes nominados en la categoría de mejor comida italiana en los Premios Somos 2025:

Anima e Cuore

La cantina de Epicuro

Mattoni

Osteria Burgos

Osteria Convivium

Papagiani

Pasta

Rocco Trattoria

Symposium

Troppo

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.