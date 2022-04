¡A todos en mí casa les encanta! Eso no quiere decir que no disfrutemos de la versión clásica, con su rico arroz blanco granadito. Esta versión más saludable te sorprenderá porque es deliciosa. Para bebés de 1 a 2 años pueden omitir el ají en la receta si desean, igual más adelantes les enseño a prepararlo suavecito para que no pique.

Ingredientes:

[inicio-ingredientes]

Para la quinua:

1/2 k de quinua

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite vegetal

Sal

Para el relleno:

500 g. De carne molida

2 cebollas

1 diente de ajo

3 tomates

1 cucharadita de pimentón

1 o 2 cucharadas de ají amarillo (opcional)*

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharadita de orégano (tostado y molido)

Sal y pimienta

½ tz. De aceitunas

3 huevos duros

2 plátanos de la isla

[fin-ingredientes]

Preparación:

[inicio-instrucciones]

Para la quinua:

Para cocinar la quinua usamos la misma proporción de quinua y agua (medir la quinua antes de lavarla). Lavar la quinua hasta que el agua salga transparente y escurrir en un colador fino para que no se pase la quinua. Ayuda mucho tener un bowl para apoyar el colador con la quinua y lavarla sumergida en éste, bajo el chorro del caño. Cocinar la quinua como si fuera arroz en olla arrocera o en su cocina. Sudar el ajo molido con un poco de aceite vegetal, agregar la quinua, mover unos minutos, agregar el agua y la sal. Dejar cocinar y reservar.

Para el relleno:

Salpimentar la carne y sellarla en una olla de fondo grueso o antiadherente con una cucharada de aceite vegetal. Retirar la carne de la olla y reservar. En la misma olla agregar la cebolla con una cucharada de aceite vegetal y cocinar a fuego medio por 10 minutos aproximadamente. Luego agregar la sal para que sude y levanté los jugos de la olla, el ají y el pimentón. Después agregar los tomates pelados y cortados en cuadraditos y dejar cocinar 10 minutos aproximadamente. Incorporar la carne molida y cocinar por 15 minutos más aproximadamente y agregar el orégano. Reservar

Para acompañar:

Huevos duros, aceitunas y plátano al horno o frito.

Nota: normalmente le pongo pasas al relleno, pero esta vez lo acompañe con plátano para el punto dulce. Las aceitunas pueden ser verdes o botija y si desean también las pueden poner en el relleno cortadas en rodajas.

* El ají lo preparo en casa para que no pique y mis hijas puedan comerlo. Lo limpio sacándole las pepas y las venas, lo hiervo tres veces con cambio de agua, lo pelo y licuó. Normalmente hago una buena cantidad y lo congelo en porciones para mis futuras preparaciones. Una cubeta de hielo sirve perfecta para almacenarlo en porciones.

¡Disfrútenla! Para más recetas para bebés y familia síganme todos los lunes en Provecho

Cariños,

Colette

[fin-instrucciones]