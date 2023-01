El 33% de los alimentos que se producen en nuestro país terminan en la basura. El Banco de Alimentos Perú revela que toda esta cantidad de alimentos están en perfecto estado, sin embargo, no se desechan porque estéticamente no se ven bien o están ligeramente maduras, y no son vendidas al público. La realidad de la cantidad de cuántos alimentos se desechan en cada casa no es muy diferente. Sea por desorganización, por comprar demás o porque no tomamos conciencia, muchos desechamos alimentos que están en perfecto estado.

“Nosotros como Banco de Alimentos Perú lo que hacemos es con las empresas tenemos canales a través de los que recuperamos los alimentos. Tenemos el mercado mayorista de Lima, donde recogemos más de seis toneladas diarias de frutas y verduras al día, tenemos también el canal de supermercados son más de 150 tiendas que recogemos a nivel nacional todos los días los productos que las tiendas no ha podido comercializar. Además, tenemos alianzas con diferentes empresas, que comercializan y producen alimentos y donde millones de toneladas de alimentos son desechadas por temas netamente estéticos, entonces nosotros buscamos trabajar con esas empresas aliadas y decirles que no voten los alimentos porque esos alimentos están en perfecto estado y lo que hacemos es redistribuirlos a poblaciones vulnerables”, añade Daniela Osores Bustios, Gerente General del Banco de Alimentos Perú.

Albina cheje Mamani, vendedora de legumbre; Mercado Mayorista de Lima; Voluntarios y equipo BAP buscando donaciones con comerciantes. (Foto: cortesía: Banco de Alimentos Perú) / NICOLAS VILLAUME

Si bien existen entidades como el Banco de Alimentos Perú que rescatan alimentos a nivel macro, a nivel micro, cada uno de nosotros podemos hacer algo para evitar botar comida. “Nosotros como individuos también somos parte del gran porcentaje de alimentos que se desperdician y muchos de ellos están en nuestras casas y en verdad con simples pasos podemos evitarlo”, añade Osores.

Consejos para evitar desechar comida:

1. Compras semanales

Para Daniela Osores es esencial que planifiquemos esas comidas de manera semanal. “¿Por qué recomendamos semanal? Porque esa manera podemos saber qué tenemos disponible y no hacemos compras demás. De esa forma, solo se compra lo que se necesita y no botas comida”, indica.

Una mujer haciendo compras en el supermercado. | Imagen referencial: Anna Shvets / Pexels

2. Hacer una lista de compras

Una vez que se planifica qué día se harán las compras de la semana, es importante que se haga una lista de todas las cosas que vas a comprar y sus cantidades. “Hacer una lista de compras para poder llevar el mercado o supermercado y no tratar de comprar demás”, comenta. Además, se puede comprar según los menús de la semana. Pensar cuáles serán los platos que se van a cocinar durante la semana y ver qué quedó de la semana anterior.

3. Almacenar de una forma adecuada

Osores indica que la mejor forma de guardar las compras, es colocando los que vencen pronto o son antiguos, delante de todos los alimentos. “Así vamos consumiendo los que ya compramos con mayor antigüedad porque están adelante”, comenta. Además, indica que es importante tener buenos contenedores, que estos sean herméticos para mantenerlos en buen estado. Si son transparentes, es incluso mejor así podremos ver todo el tiempo cómo están estos alimentos y cuánto estás consumiendo.

Cómo conservar las frutas y verduras para que duren más tiempo.

4. Congelar

Si bien no todo lo que se congela queda bien, muchas frutas, verduras y preparaciones sí. Por ello, Osores recomienda que pongamos en práctica esta técnica culinaria. “Si sabes que un tiempo determinado no vas a poder consumir todo lo que has comprado, puedes cortarlos, porcionarlo y congelarlo. Y luego utilizarlo de acuerdo a las necesidades”, añade.

Según los expertos, la mayoría de las verduras se pueden congelar, excepto aquellas que contienen mucha agua. (Foto: Indurama)

5. Leer etiquetas

La gerente de Banco de Alimentos Perú indica que es esencial saber la fecha de caducidad o fecha de consumo preferente de los alimentos que compramos. Ambos términos son totalmente diferentes. “Hay que tener en cuenta que la fecha de caducidad indica cuando el alimento deja de ser seguro para el consumo humano desde el punto de vista sanitario y por lo tanto no se debe consumir. Por otro lado, la fecha de consumo preferente indica desde cuando el producto pierde sus propiedades organolépticas. Esto siempre y cuando no se haya abierto. Esto aplica a aceites, arroz, pasta”, indica.

Bonus: usar el alimento totalmente

Debemos intentar aprovechar el alimento en su totalidad. Por ejemplo, si la fruta está muy madura, podemos aprovecharlas en preparar mermeladas. También se recomienda utilizar los residuos orgánicos en hacer compost. “El desperdicio de alimentos genera un impacto negativo enorme en nuestro planeta generando emisiones de CO2 , que definitivamente no le hacen nada bueno al medio ambiente”, indica.

En la foto se logra apreciar un pote de mermelada sobre la mesa. | Imagen referencial: Unsplash

El dato:

Para donación de alimentos pueden escribir a: comercial@bancodealimentosperu.org