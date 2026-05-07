Bitel cerró el 2025 como líder del segmento prepago en el Perú, al alcanzar una participación de mercado de 33,04%. De esta manera, se consolida como el principal operador en el segmento de mayor volumen del país.

Este resultado representa un crecimiento de 9,59 puntos porcentuales frente a 2024, uno de los incrementos más relevantes del mercado y una señal clara de la preferencia sostenida de los usuarios por una propuesta enfocada en valor real.

Este liderazgo responde a una estrategia orientada a democratizar el acceso a una conectividad de calidad, especialmente en un entorno donde los consumidores priorizan beneficios tangibles, precios accesibles y mayor control sobre su gasto.

La compañía ha logrado superar a operadores históricos del mercado, fortaleciendo su posición como un actor clave en la inclusión digital del país.

Una estrategia centrada en el usuario

El crecimiento de Bitel en el segmento prepago se explica por tres factores principales: precios competitivos, expansión de cobertura y una propuesta simple pero potente, enfocada en ofrecer más beneficios por el mismo gasto. Esta combinación ha permitido atraer nuevos usuarios y captar migraciones desde otros operadores, fortaleciendo significativamente su base de clientes.

En un mercado altamente competitivo, donde el prepago representa una de las principales puertas de acceso a la conectividad móvil, la compañía ha apostado por soluciones alineadas a la realidad del consumidor peruano, especialmente en zonas urbanas emergentes y regiones donde la cobertura sigue siendo una necesidad prioritaria.

El desempeño también ha sido impulsado por campañas comerciales centradas en el valor, promociones de recargas con beneficios claros y el fortalecimiento de su ecosistema digital. A ello se suma una estrategia de presencia territorial y cercanía con el usuario, clave en un segmento donde la confianza y la experiencia de servicio son determinantes.

Más datos, mayor demanda y proyección

Los usuarios han respondido principalmente a propuestas que maximizan su gasto: mayor cantidad de datos móviles, promociones constantes y precios competitivos. En un contexto donde el consumo digital continúa creciendo, impulsado por redes sociales, contenido en línea y servicios móviles, la flexibilidad del modelo prepago sigue ganando relevancia frente a esquemas más rígidos.

Entre las principales tendencias del mercado prepago destacan el aumento en el consumo de datos móviles, la búsqueda de una mejor relación costo-beneficio, el crecimiento de la demanda en zonas rurales y urbanas emergentes, y la preferencia por servicios sin contratos y con mayor control del gasto.

Frente a este escenario, Bitel proyecta continuar consolidando su liderazgo en prepago, expandir su base de usuarios y fortalecer su propuesta digital durante 2026. El enfoque estará puesto en crecer con rentabilidad, mejorar la experiencia del usuario y seguir ampliando el acceso a servicios digitales para más peruanos.

Con estos resultados, la compañía reafirma su compromiso de impulsar una conectividad más accesible, eficiente e inclusiva, consolidándose como un actor relevante en el desarrollo digital del país.

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