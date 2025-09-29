Ser la empresa líder en inversión del sector por más de cinco años consecutivos, reafirma el propósito de Claro: Mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones.

Humberto Chávez, director general de Claro Perú, sostuvo que, estas inversiones permiten seguir ampliando su cobertura en más localidades rurales, modernizar su red y fortalecer de manera constante su ecosistema de atención al cliente en beneficio de millones de peruanos.

“Cada nueva conexión es una oportunidad para emprender un negocio, para acceder a la educación y estar más cerca de los nuestros. Creemos en el poder de estar conectados, porque una comunidad conectada es una comunidad con futuro”, agregó Chávez.

El sector de telecomunicaciones continúa consolidándose como un pilar fundamental para el desarrollo del país. Solo en el primer semestre de este año, las inversiones totales en el rubro alcanzaron los S/ 1,509 millones¹, de la cuales, Claro Perú representa el 26.6% del total, con una inversión de S/ 401 millones, según datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Con estos resultados, Claro Perú reafirma su propósito de mejorar la vida de los peruanos a través de las telecomunicaciones, apostando por una conectividad cada vez más amplia, moderna e inclusiva.

Fuente: Osiptel, inversiones en el sector telecomunicaciones (1).

Reportaje Publicitario