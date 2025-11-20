La vigésima primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública, organizada por Ciudadanos al Día, con el apoyo de la Universidad del Pacífico y su Escuela de Gestión Pública, reconoció a 24 iniciativas que demostraron impacto, sostenibilidad y potencial de réplica en beneficio de la ciudadanía. La ceremonia, celebrada en el Gran Teatro Nacional, incluyó además 11 menciones honrosas y 22 distinciones a buenas prácticas de ediciones anteriores por su sostenibilidad y mejora continua

El equipo técnico certificó 231 iniciativas presentadas por 105 entidades públicas, lo que permitió un registro acumulado del certamen de 4.242 buenas prácticas en 21 años. Según Ciudadanos al Día, en la presente edición del Premio, el 75,3% de las iniciativas provinieron del Poder Ejecutivo, 17,7% de gobiernos locales, 4,8% del Poder Judicial y 0,9% de gobiernos regionales. Por su parte, el 45,9% de las prácticas fueron lideradas por mujeres, dato que destaca el rol femenino en la gestión pública y el liderazgo en soluciones que impactan a la ciudadanía.

GANADORES POR CATEGORÍA

Las 24 prácticas premiadas cubren áreas clave de la gestión pública. En Comunicaciones obtuvo el galardón el Seguro Integral de Salud (SIS) por “SIS, estamos para ti: Comunicación transversal, inclusiva e integral para acercar los servicios de salud a la población joven”. En Consulta y Participación Ciudadana fue premiado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el “Monitoreo integral al Programa de Reparaciones en Salud”. Newmont Foncreagro ganó en Cooperación Público-Privada con “Asociatividad para el Desarrollo Agrario Sostenible”, y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en Cooperación Público-Pública por “Ruta Productiva Exportadora: Una oportunidad para exportar lo mejor del Perú”.

Por otro lado, en Desarrollo Infantil Temprano, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS fue reconocido por “Gestantes saludables para niños con futuro en Lambayeque”. En Educación, la Municipalidad Distrital de San Miguel obtuvo el premio con “Escuela Innovadora”, y en Educación Cívica Indecopi se impuso con el concurso “Menos barreras, más competencia”. El Gobierno Regional de Tacna destacó en Fiscalización y Cumplimiento por su sistema de seguimiento para garantizar la Ley 30364. Senamhi fue distinguido en Gestión Ambiental Efectiva por su sistema SONICS para pronóstico de inundaciones. Entre otros ganadores figuran iniciativas en Inclusión Social, Movilidad y Promoción del Desarrollo Económico, así como proyectos de mejora de trámites y transformación digital en el ámbito judicial y hospitalario. El reconocimiento también alcanzó a entidades del Poder Judicial, EsSalud, gobiernos locales y programas del Ejecutivo que impulsan mejoras en movilidad, inclusión social y transformación digital. El listado completo de ganadores y detalles adicionales se puede consultar en www.premiobpg.pe.

PREMIOS ESPECIALES Y SOSTENIBILIDAD

Los Premios Especiales resaltaron propuestas con alcance transversal: el Ministerio de Cultura recibió el Premio Especial a la Innovación Pública por su Modelo Integral de Accesibilidad y Participación de Públicos con Discapacidad. Mientras que Proinversión obtuvo el Premio Especial a la Mejora Continua por “Obras por Impuestos”. El jurado, conformado por 14 especialistas de la academia, el sector público y la empresa privada, valoró impacto, innovación, sostenibilidad y potencial de réplica. Asimismo, 22 prácticas de ediciones anteriores fueron reconocidas por mantener resultados y aportar lecciones para la gestión pública.

La premiación demuestra cómo la innovación, la sostenibilidad y la colaboración entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado son claves para transformar la gestión pública y mejorar la vida de los peruanos. Conoce todos los proyectos premiados y descubre cómo estas buenas prácticas están dejando huella en el país en www.premiobpg.pe.

