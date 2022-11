Cada vez estamos más cerca de experimentar la fiebre del Mundial Qatar 2022. El 20 de noviembre inicia la cita y se estima que más de 1.5 millones de fans llegarán desde distintas partes del mundo. Es más, se espera que miles de compatriotas participen en la fiesta y conozcan de cerca los atractivos del lejano país.

Ante un evento de tal magnitud, el país árabe —ubicado en el oeste asiático— habilitó algunas facilidades para los visitantes. Así, por ejemplo, no es necesario contar con una visa o estar vacunado contra el Covid-19 para ingresar al país. Por el contrario, solo se requiere el pasaporte y el descarte de coronavirus con una prueba PCR.

El transporte es otro factor importante durante Qatar 2022. Visitar los estadios donde las selecciones disputarán los encuentros es el anhelo de todo hincha. Pero también puede convertirse en un dolor de cabeza. Por suerte, el Comité Supremo de Entrega y Legado del Mundial aseguró que el transporte público será gratuito durante los días que se dispute la Copa. Además, para facilitar la estadía y traslado, cada persona podrá tramitar un Hay’ya Card o Fan ID, el cual facilitará su acceso a los estadios, fan fest y transporte público.

VIAJAR SEGURO

Uno de los requisitos que debe cumplir todo hincha para ingresar a Qatar, y que resulta fundamental para garantizar una estadía sin complicaciones, es contratar un seguro de salud. En ese sentido, Interseguro dispone de planes de seguros de viaje que responden a las necesidades de cada viajero y que resultan importantes para aquellos peruanos están por recorrer el país asiático. Dato: cuenta con una cobertura que ofrece asistencia a los viajeros durante las 24 horas, desde US$ 2 al día.

Hoy son más de 10 mil peruanos que ya han contratado alguno de los seguros de viajes internacionales de Interseguro: Anual, Básico, Gold y Premium, que ofrecen hasta US$ 100 mil en gastos médicos por accidente o enfermedad, hasta US$ 1,200 en compensación por pérdida de equipaje, hasta US$ 150 en cobertura por cancelación de vuelo demorado y una cobertura por Covid-19, condición necesaria para ingresar al Mundial de Qatar 2022.

¿Tú también irás a Qatar a vivir la fiebre del Mundial? Recuerda que planificar un viaje debe iniciar con la preparación ante cualquier emergencia. Por suerte, Interseguro brinda distintas alternativas para cualquier contratiempo. Conoce más acerca de los seguros de viaje que nos ofrece el sitio web de Interseguro .

Reportaje publicitario