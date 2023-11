Esta errada “solución”, va dirigida a castigar los hechos delictivos con una pena superior a las ya anteriormente dispuestas por el dispositivo normativo, este proyecto carece de todo tipo de coherencia con el propósito de la sanción penal albergados en nuestro ordenamiento jurídico penal, cuyo fin recae en que la persona logre su completa reincorporación a la sociedad .

Un punto clave para entender esta problemática es ver primero en que estado se encuentran las cárceles, si nos damos cuenta de esta penosa realidad , entenderemos que el hecho de elevar las penas , no es la solución , puesto que el agente infractor no podrá obtener una adecuada resocialización al encontrarse en tales condiciones carcelarias , según mi punto de vista la prioridad del estado deberá ser la resocialización de la persona , debemos darle un trato “humano” , un ambiente óptimo para su reincorporación a la sociedad , no castigarlos de manera desmesurada , no nos alejemos a nuestra finalidad , no seamos incongruentes con la política criminal del país .

Si bien es cierto resolver esta problemática llevara tiempo, puesto que este problema recae en la “sociedad”, no podemos cambiar la manera de pensar a las personas, por ello considero yo que es importante, que desde las escuelas, se lleve el curso de criminología, puesto que esta ciencia nos ayudara a entender los factores del crimen y la manera de actuar del agente infractor apartado de la sociedad .

Agradezco a mi profesor del curso de Criminología de la universidad de San Martin de Porres, el Dr. Gino Ríos Patio por haberme impulsado a dar mi comentario sobre esta problemática nacional que debe tener todo nuestro compromiso.

Sebastian Tellez Estudiante de Derecho de la USMP