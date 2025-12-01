Luego de una rigurosa evaluación, la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) se enorgullece en anunciar que se ha convertido en la primera institución de educación superior del Perú, cuyas mallas curriculares de las carreras de negocios, han sido evaluadas bajo el QS Industry Alignment Framework, y ahora cuentan con el respaldo de Quacquarelli Symonds, uno de los líderes mundiales de análisis, rankings y estudios del mercado laboral. Así, UCAL se posiciona como la universidad pionera en el ámbito nacional y regional en educación centrada en la empleabilidad.

QS avaló que los programas de negocios de UCAL están atravesando el riguroso proceso de evaluación correspondiente, que verifica que están alineados con las demandas actuales y futuras del mundo de los negocios. Este hito representa un paso significativo en el compromiso permanente de UCAL por asegurar que sus egresados estén preparados para triunfar en una economía global cada vez más dinámica y tecnológica.

Fiel a su ADN de formar profesionales únicos y capaces de alcanzar el éxito. Con este respaldo, UCAL ya no es solo la única universidad peruana en el ranking mundial de innovación WURI, sino también la primera y única universidad cuyas mallas de negocios reciben el aval de QS en Perú.

UCAL forma profesionales listos para el futuro empresarial

El mundo laboral actual y futuro exige una mirada consciente y analítica de la educación superior. Según el Foro Económico Mundial, para 2030 se crearán 170 millones de nuevos roles a nivel global y el 34% de las organizaciones transformará su modelo de negocio. En este escenario desafiante, los estudiantes de las carreras de negocios de UCAL están preparados para desenvolverse con éxito.

Prueba de ello es que, las mallas académicas de negocios UCAL han obtenido un alto nivel de pertinencia y alineamiento con el mercado laboral según la evaluación de QS. Por ejemplo, el estudio revela que las mallas de estas carreras presentan grandes resultados en áreas importantes para la empleabilidad, como en la categoría Excelencia Profesional y Habilidades Humanas, donde los programas alcanzaron un 100% de alineación, mientras que en Analítica de Negocios y Herramientas Digitales llegaron al 97%.

Esto significa que los programas de negocios de UCAL desarrollan con profundidad capacidades como comunicación efectiva, adaptabilidad, análisis de datos, metodologías ágiles, transformación digital y planeamiento estratégico, que son consideradas esenciales para roles de alta demanda en el mundo de los negocios.

Al respecto, José Ignacio Pacheco, rector de UCAL detalló que “nuestro modelo académico se destaca porque desafía a nuestros estudiantes a resolver retos de empresas reales desde el primer ciclo. Esto les permite desarrollar pensamiento crítico, adaptabilidad y competencias digitales: habilidades que hoy demandan las organizaciones de todas las industrias”. “Nuestra misión siempre ha sido preparar a nuestros estudiantes no solo para su primer empleo, sino para alcanzar el éxito a lo largo de toda su vida profesional”, agregó.

Por su lado, Esteban Veintimilla, director de Alianzas de Empleabilidad de QS, destacó que “el ritmo del cambio en el mercado laboral nunca ha sido tan rápido. Al participar en el QS Industry Alignment Framework, UCAL demuestra gran visión y liderazgo”.

¿Qué es QS?

Cada año, QS revisa más de 500 millones de ofertas de empleo, millones de trayectorias de egresados y realiza la encuesta de empleadores más grande del mundo, con más de 100,000 participantes, lo que le permite identificar las habilidades más relevantes para los profesionales del futuro.

Así, mediante evidencia documentada, QS mide el grado de alineación entre la formación impartida y las competencias, conocimientos y experiencias demandadas por el mercado laboral actual.

Liderando la Transformación Empresarial

UCAL cuenta con una destacada Facultad de Negocios e Ingeniería que ofrece las carreras de Administración, Administración y Marketing, Marketing e Innovación, Administración y Negocios Internacionales e Ingeniería de Sistemas. Cada una de ellas está diseñada para formar líderes con visión global, capaces de transformar organizaciones, emprender sin fronteras y crear soluciones verdaderamente disruptivas. Desde el primer ciclo, los estudiantes se enfrentan a desafíos reales de empresas reconocidas, desarrollando experiencia práctica y visión estratégica desde el inicio de su formación.