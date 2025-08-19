Es la principal causa de hospitalización en menores de un año, pero muchos padres aún no han escuchado su nombre. El virus sincitial respiratorio (VSR) es altamente contagioso y puede provocar cuadros severos en los bebés, especialmente durante sus primeros meses de vida. Aunque suele manifestarse como una infección respiratoria leve, en algunos casos puede desencadenar bronquiolitis o neumonía, e incluso dejar secuelas como asma infantil.

Durante décadas, no existía una vacuna segura contra el VSR. Hoy, tras años de investigación, se cuenta con una inmunización que se aplica durante el embarazo y protege al recién nacido desde sus primeras horas. Países de Latinoamérica como Argentina, Brasil y México ya la han incorporado en sus Programas Nacionales de Inmunización, con resultados alentadores: los primeros reportes muestran hasta un 71 % de eficacia en la prevención de cuadros graves.

En el Perú, la vacuna ha sido aprobada recientemente y está disponible en el sector privado. Es una alternativa importante para la población, sobre todo considerando la alta circulación del virus en temporada de frío y su impacto en la salud infantil.

Dr. Octavio Ramilo, pediatra infectólogo y director del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital St. Jude, en Memphis.

“El VSR no distingue entre bebés sanos o con factores de riesgo. Todos los niños están expuestos”, advierte el Dr. Octavio Ramilo, pediatra infectólogo y director del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital St. Jude, en Memphis. Según el especialista, la vacunación materna representa un avance crucial para reducir hospitalizaciones y complicaciones respiratorias en la infancia. Además, la considera una estrategia costo-eficiente, ya que una sola intervención protege a dos personas: madre y bebé.

Aunque el foco está en los recién nacidos, el VSR también afecta a otros grupos vulnerables. “Es una causa común de neumonía en personas mayores de 60 años, quienes pueden sufrir secuelas graves como deterioro cognitivo o problemas cardíacos derivados de una hospitalización”, señala el Dr. Julio Ramírez, infectólogo y director científico del Instituto de Enfermedades Infecciosas Norton Healthcare, en Louisville. Por ello, la vacuna también está indicada para personas mayores, a fin de prevenir complicaciones severas.

Dr. Julio Ramírez, infectólogo y director científico del Instituto de Enfermedades Infecciosas Norton Healthcare, en Louisville.

Sin embargo, es durante los primeros seis meses de vida cuando el riesgo es mayor. El sistema inmunológico del recién nacido no está completamente desarrollado y no responde bien a las vacunas aplicadas directamente. Por eso, la estrategia más efectiva es inmunizar a la madre entre las semanas 32 y 36 de gestación. De esta manera, se generan anticuerpos que, a través de la placenta, se transfieren al bebé y lo protegen justo cuando más lo necesita.

Este enfoque ya ha demostrado ser exitoso en el Perú con otras vacunas. Un ejemplo es el estudio de costo-efectividad realizado por la Dra. Claudia Namizato Ikemiyashiro, ginecóloga y miembro del Comité Consultivo de Inmunizaciones del MINSA, que demostró que vacunar al 90 % de las gestantes del país constituye una estrategia costo-efectiva como medida de salud pública.

El Dr. Ramilo enfatiza que la vacunación materna no es una estrategia nueva. “Ya se ha demostrado su efectividad con otras vacunas, como la del COVID-19 o la influenza”, recuerda. Y aunque la vacuna contra el VSR aún no está incluida en el calendario oficial peruano, su incorporación parece inevitable conforme se consoliden los datos sobre su impacto en la reducción de hospitalizaciones y muertes.

Con el aumento de casos de VSR en recién nacidos —que, a la fecha, suman 2,828 y representan el 90 % del total de contagios registrados (3,139) según el Minsa, con corte al 9 de agosto de 2025—y el respaldo de una sólida base científica, la vacunación materna se posiciona como una herramienta urgente y poderosa de protección. En este contexto, es fundamental involucrar a todos los actores del sistema de salud. A los profesionales: su recomendación oportuna e información clara pueden marcar la diferencia en la decisión de una madre.

A las gestantes y sus familias: consulten con su médico sobre la vacuna contra el VSR. Vacunarse durante el embarazo es una forma directa de proteger al bebé cuando más lo necesita. La prevención comienza con información, compromiso y acción. Proteger a los más vulnerables está en nuestras manos.

Reportaje publicitario