Yango Ride, parte de la empresa global de tecnología Yango Group, fue reconocida como la aplicación de movilidad con el mayor nivel de seguridad y menor riesgo para los usuarios en el Perú, según el estudio independiente “Movilidad digital sin reglas: riesgos al consumidor y la urgencia de regular en el Perú”, elaborado por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Ipsos Perú y el Observatorio de Plataformas–Perú.

El informe evaluó a las principales plataformas de transporte por aplicativo que operan en el país y otorgó a Yango Ride la puntuación más alta del ranking, con 4.25 sobre 5 puntos, superando claramente al resto de aplicaciones analizadas.

El estudio, desarrollado bajo la metodología de cliente incógnito entre diciembre de 2025 y enero de 2026, protección al consumidor, estándares de seguridad, transparencia del servicio y cumplimiento normativo en el uso legal de los medios de movilidad, evidenciando brechas significativas en el sector. En ese contexto, Yango Ride destacó por su enfoque preventivo, sus herramientas tecnológicas y sus estándares de seguridad consistentes tanto para pasajeros como para conductores.

“Este resultado valida una convicción que tenemos desde el inicio: la tecnología debe ponerse al servicio de las personas. Por eso, en Yango invertimos de manera constante en seguridad, prevención y transparencia, a través de un ecosistema de herramientas que acompaña todo el viaje —antes, durante y después—, porque entendemos que la confianza no se promete, se construye con hechos y con sistemas que funcionan en la vida real”. Daniel Prado Country Manager de Yango Ride en Perú

Tecnología y seguridad

como ejes del servicio Un ecosistema de herramientas que protege a los usuarios antes, durante y después de cada viaje. Verificación de identidad y validación de la licencia de conducir del conductor. Opciones para compartir la ruta con contactos de confianza. Botón de emergencia integrado directamente en la aplicación. Monitoreo inteligente de trayectos mediante tecnología GPS. Soporte 24/7 con atención humana ante incidentes. Sistemas de calificación y retroalimentación bidireccional. Control de velocidad y monitoreo del estilo de conducción. Códigos PIN para conductores y pasajeros. Consejos de seguridad para pasajeros dentro de la app. Yango detecta, previene y sanciona usos no autorizados de la plataforma.

Estos mecanismos forman parte de una estrategia integral orientada a reducir riesgos, prevenir incidentes y mejorar la experiencia de movilidad en entornos urbanos complejos, como Lima y otras ciudades del país.

Acerca de Yango Group



Yango Group es una empresa tecnológica que transforma tecnologías globales en servicios cotidianos adaptados a las comunidades locales. Con un compromiso inquebrantable con la innovación, transformamos y mejoramos las tecnologías más avanzadas de todo el mundo en servicios cotidianos perfectamente integrados para diversas regiones.



Nuestra misión es tender puentes entre las principales innovaciones mundiales y las comunidades locales, fomentando las conexiones y mejorando las experiencias de la vida cotidiana.



