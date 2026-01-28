Yango Ride, parte de la empresa global de tecnología Yango Group, fue reconocida como la aplicación de movilidad con el mayor nivel de seguridad y menor riesgo para los usuarios en el Perú, según el estudio independiente “Movilidad digital sin reglas: riesgos al consumidor y la urgencia de regular en el Perú”, elaborado por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Ipsos Perú y el Observatorio de Plataformas–Perú.
El informe evaluó a las principales plataformas de transporte por aplicativo que operan en el país y otorgó a Yango Ride la puntuación más alta del ranking, con 4.25 sobre 5 puntos, superando claramente al resto de aplicaciones analizadas.
El estudio, desarrollado bajo la metodología de cliente incógnito entre diciembre de 2025 y enero de 2026, protección al consumidor, estándares de seguridad, transparencia del servicio y cumplimiento normativo en el uso legal de los medios de movilidad, evidenciando brechas significativas en el sector. En ese contexto, Yango Ride destacó por su enfoque preventivo, sus herramientas tecnológicas y sus estándares de seguridad consistentes tanto para pasajeros como para conductores.
Estos mecanismos forman parte de una estrategia integral orientada a reducir riesgos, prevenir incidentes y mejorar la experiencia de movilidad en entornos urbanos complejos, como Lima y otras ciudades del país.
