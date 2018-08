YouTube: Brunella Horna quiso presumir 'éxito' de su canción ante Karol G y ella le dio épica respuesta

Un curioso momento vivió la modelo Brunella Horna el jueves durante la visita de la cantante colombiana Karol G al magazine matutino de Latina. Las imágenes son viral en YouTube.

El referido espacio tuvo como invitada especial a la artista cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro. Y la sentaron junto a la ex competidora de "Bienvenida la tarde".

En un momento Ernesto Jiménez -co conductor del programa de Latina-- le dijo a Karol G (medio en broma) que Brunella Horna también tiene un "éxito" en YouTube. Esto en referencia a "Ya no me llames".

"Aunque no lo crean, mi canción tiene tres millones de vistas", dijo la ex 'guerrera'. Luego de esto, esta se animó a preguntar "¿Y cuántas vistas tiene tu canción 'Mi cama'?".

Sin dudarlo, Karol G le respondió: "360 millones".

Brunella Horna guardó silencio y varios en el set no pudieron evitar reírse.

Brunella Horna y Karol G. (Video: YouTube/Latina)

Efectivamente, "Mi cama" de Karol G tiene 353 millones de reproducciones en YouTube desde su publicación en mayo de este año.

Así perennizó su encuentro con Karol G la modelo peruana Brunella Horna.