Por Redacción EC

Cada año, la Semana Santa concentra la atención de numerosos peruanos, ya que muchos practican la fe cristiana y participan activamente en las celebraciones en honor a Jesucristo. Durante estos días, se esperan ceremonias, procesiones y actividades religiosas que reúnen a familias y comunidades. En este contexto, surge la duda sobre el funcionamiento de los bancos durante el Jueves Santo, Viernes Santo y el prolongado feriado. Conocer los horarios y servicios disponibles resulta clave para planificar pagos, trámites y operaciones financieras. Es importante recordar que, aunque algunas sucursales permanezcan cerradas, los canales en línea continúan funcionando, garantizando acceso seguro a diversas gestiones. De esta manera, los peruanos pueden combinar la participación en actividades religiosas con la atención a sus responsabilidades financieras.