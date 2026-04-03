Cada año, la Semana Santa concentra la atención de numerosos peruanos, ya que muchos practican la fe cristiana y participan activamente en las celebraciones en honor a Jesucristo. Durante estos días, se esperan ceremonias, procesiones y actividades religiosas que reúnen a familias y comunidades. En este contexto, surge la duda sobre el funcionamiento de los bancos durante el Jueves Santo, Viernes Santo y el prolongado feriado. Conocer los horarios y servicios disponibles resulta clave para planificar pagos, trámites y operaciones financieras. Es importante recordar que, aunque algunas sucursales permanezcan cerradas, los canales en línea continúan funcionando, garantizando acceso seguro a diversas gestiones. De esta manera, los peruanos pueden combinar la participación en actividades religiosas con la atención a sus responsabilidades financieras.

Así será el horario de los bancos durante Semana Santa 2026: BCP, Interbank, y más

Banco de Crédito del Perú: No habrá atención el Jueves Santo y Viernes Santo. La atención presencial se reanudaría el sábado 4 de abril.

Banco de la Nación: No habrá atención el Jueves Santo y Viernes Santo.

Interbank: No habrá atención el Jueves Santo y Viernes Santo. Regresaría la atención el 4 de abril.

BBVA: No habrá atención el Jueves Santo y Viernes Santo. Regresaría la atención el 4 de abril.

Banco Pichincha Perú: No habrá atención el Jueves Santo y Viernes Santo. Atenderán el sábado de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Por qué se celebra Semana Santa

La Semana Santa se celebra para conmemorar los últimos días de vida de Jesucristo, desde su entrada en Jerusalén hasta su crucifixión y posterior resurrección.

Para los cristianos, estos acontecimientos representan el sacrificio de Jesús por la salvación de la humanidad. Según los evangelios, Cristo aceptó la crucifixión para redimir los pecados del mundo y ofrecer la posibilidad de vida eterna a los creyentes.

Por ello, durante esta semana se realizan actos de penitencia, oración y reflexión. Muchas personas también participan en ayunos o realizan promesas religiosas como parte de su devoción.

Historia de Semana Santa

La tradición de la Semana Santa tiene sus raíces en los primeros siglos del cristianismo. Desde el siglo IV, los cristianos comenzaron a organizar celebraciones litúrgicas para recordar la pasión y resurrección de Jesucristo.

Con el paso del tiempo, estas celebraciones se estructuraron en un calendario específico que incluye diferentes ceremonias y rituales religiosos. Durante la Edad Media, la Iglesia consolidó muchas de las prácticas que hoy forman parte de la Semana Santa.

Cuando los españoles llegaron a América en el siglo XVI, llevaron consigo estas tradiciones religiosas. En Perú, las celebraciones se mezclaron con elementos culturales locales, dando origen a manifestaciones únicas que continúan vigentes hasta la actualidad.