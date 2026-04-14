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¡Lo último! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó al público que este miércoles 15 de abril se dará un corte masivo del servicio de agua potable en distintas zonas de la capital, Lima Metropolitana.
Sedapal informó a través de un comunicado que estos cortes programados tienen como objetivo mejorar el servicio, al emplearse para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza, reparación y demás.
¿Qué distritos y zonas se verán afectadas por el corte de agua?
De acuerdo con lo anunciado por Sedapal, solo se verán afectados ciertos sectores y distritos, por lo que se pide al público en general que revise a detalle los reportes e información compartida, a continuación:
Corte de agua el miércoles 15 de abril:
Ate
- A. H. Túpac Amaru
- Afecta a los reservorios R-01, R-02, R-03, R-04
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- A. H. Túpac Amaru (Mz. V1- V2 - U1 - W1 - T1 - S1 - Q1 - Y1 - P1 - O1 - G1 - D1- C1)
Hora: 12 m - 11:50 p. m.
La Victoria
- A. H. Carmen Alto
- Cercado
- Coop. 25 de Diciembre
- Urb. Tradiciones Peruanas
- Urb. Tres Marías
Cuadrante:
- Av. México, Av. Aviación, Av. Las Américas, Av. Parinacochas
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
Carabayllo
- Urb. Parque Real de Carabayllo
- Urb. Portal de Santa María
- Urb. Santa María
- Urb. Santa María de Villa Club
- Urb. Santa María II, III, IV, V, VI etapa
Hora: 12 m - 8 p. m.