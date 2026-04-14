¡Lo último! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó al público que este miércoles 15 de abril se dará un corte masivo del servicio de agua potable en distintas zonas de la capital, Lima Metropolitana.

Sedapal informó a través de un comunicado que estos cortes programados tienen como objetivo mejorar el servicio, al emplearse para realizar trabajos de mantenimiento, limpieza, reparación y demás.

¿Qué distritos y zonas se verán afectadas por el corte de agua?

De acuerdo con lo anunciado por Sedapal, solo se verán afectados ciertos sectores y distritos, por lo que se pide al público en general que revise a detalle los reportes e información compartida, a continuación:

Corte de agua el miércoles 15 de abril:

Ate

A. H. Túpac Amaru

Afecta a los reservorios R-01, R-02, R-03, R-04

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

A. H. Túpac Amaru (Mz. V1- V2 - U1 - W1 - T1 - S1 - Q1 - Y1 - P1 - O1 - G1 - D1- C1)

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

La Victoria

A. H. Carmen Alto

Cercado

Coop. 25 de Diciembre

Urb. Tradiciones Peruanas

Urb. Tres Marías

Cuadrante:

Av. México, Av. Aviación, Av. Las Américas, Av. Parinacochas

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

Carabayllo

Urb. Parque Real de Carabayllo

Urb. Portal de Santa María

Urb. Santa María

Urb. Santa María de Villa Club

Urb. Santa María II, III, IV, V, VI etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.