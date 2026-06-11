Resumen

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Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos limeños para este 12 de junio | Foto: GEC
Sedapal anuncia corte de agua en estos distritos limeños para este 12 de junio | Foto: GEC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este viernes 12 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

Cortes programados buscan asegurar el mantenimiento y mejora de los servicios básicos en Lima. Foto: Andina.
Cortes programados buscan asegurar el mantenimiento y mejora de los servicios básicos en Lima. Foto: Andina.

Corte de agua en Lima el miércoles 10 de junio

Lurigancho (viernes 12 de junio, 2:00 am - 6:00 p. m.)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • URB. El Portillo de Carapongo I
  • URB. El Portillo de Carapongo II
  • URB. El Portillo de Carapongo III

San Juan de Lurigancho (viernes 12 de junio, 3:00 am - 4:00 p. m.)

Motivo: Instalación de válvula compuerta

  • A.H. Santa María AMPL Sect Parcela 3
  • A.H. Siglo XXI Sect. 27 marzo II ET.
  • A.H. Siglo XXI Sect. Corazón de Jesús
  • A.H. Siglo XXI Sect. Primavera
  • A.H. Siglo XXI Sect. Sr. de los Milagros
  • Agru. Corazón de Jesús Ampl.

Lince (viernes 12 de junio, 7:00 am - 10:00 p. m.)

Motivo: Empalme de tubería

  • Cercado

Los Olivos (viernes 12 de junio, 7:00 am - 7:00 p. m.)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • A.H. Caller Ibérico 6ta zona, Laura
  • A.H. Caller, Laura
  • A.H. Rosales de Pro, Los
  • A.H. Villanueva, Armando
  • Asoc. de Viv. Las Gardenias de Pro
  • Asoc. de Vivienda Francia
  • Asoc. Promotora de Comercialización Agraria SRL
  • Asoc Rio Santa
  • Asoc Vic Santa Elvira
  • Asoc Viv. El Olivar
  • Urb. El Olivar del Norte
  • Urb. Pro 2da etapa
  • Urb. Pro 5to sector I Etapa
  • Urb. Puerta de Pro
  • Urb. Reforma Agraria
  • Urb. Rustica Fundo Santa Luzmila
  • Urb. San Elias
  • Urb. Santa Luisa
  • Urb. Santa Luisa 2da etapa

Ate (viernes 12 de junio, 8:00 am - 10:50 p. m.)

Motivo: Limpieza de reservorio

  • A.H. Javier Heraud 1era etapa,
  • A.H. Javier Heraud 2da etapa
  • A.H. 25 de julio
  • A.H. 28 de junio
  • A.H. Los Progresistas de Ate Zona A
  • A.H. San Antonio
  • A.H. San Pedro de Ate
  • A.H. Virgen de Fátima
  • Asoc. Las Américas
  • Asoc. 1 de enero
  • Asoc. Monteverde
  • Asoc. El Olivar de Vitarte
  • Asoc. El Paraíso
  • Asoc. Perpetuo Socorro
  • Asoc. Félix Raucana
  • Asoc. San Antonio de María Claret