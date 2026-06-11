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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este viernes 12 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
Corte de agua en Lima el miércoles 10 de junio
Lurigancho (viernes 12 de junio, 2:00 am - 6:00 p. m.)
Motivo: Limpieza de reservorio
- URB. El Portillo de Carapongo I
- URB. El Portillo de Carapongo II
- URB. El Portillo de Carapongo III
San Juan de Lurigancho (viernes 12 de junio, 3:00 am - 4:00 p. m.)
Motivo: Instalación de válvula compuerta
- A.H. Santa María AMPL Sect Parcela 3
- A.H. Siglo XXI Sect. 27 marzo II ET.
- A.H. Siglo XXI Sect. Corazón de Jesús
- A.H. Siglo XXI Sect. Primavera
- A.H. Siglo XXI Sect. Sr. de los Milagros
- Agru. Corazón de Jesús Ampl.
Lince (viernes 12 de junio, 7:00 am - 10:00 p. m.)
Motivo: Empalme de tubería
- Cercado
Los Olivos (viernes 12 de junio, 7:00 am - 7:00 p. m.)
Motivo: Limpieza de reservorio
- A.H. Caller Ibérico 6ta zona, Laura
- A.H. Caller, Laura
- A.H. Rosales de Pro, Los
- A.H. Villanueva, Armando
- Asoc. de Viv. Las Gardenias de Pro
- Asoc. de Vivienda Francia
- Asoc. Promotora de Comercialización Agraria SRL
- Asoc Rio Santa
- Asoc Vic Santa Elvira
- Asoc Viv. El Olivar
- Urb. El Olivar del Norte
- Urb. Pro 2da etapa
- Urb. Pro 5to sector I Etapa
- Urb. Puerta de Pro
- Urb. Reforma Agraria
- Urb. Rustica Fundo Santa Luzmila
- Urb. San Elias
- Urb. Santa Luisa
- Urb. Santa Luisa 2da etapa
Ate (viernes 12 de junio, 8:00 am - 10:50 p. m.)
Motivo: Limpieza de reservorio
- A.H. Javier Heraud 1era etapa,
- A.H. Javier Heraud 2da etapa
- A.H. 25 de julio
- A.H. 28 de junio
- A.H. Los Progresistas de Ate Zona A
- A.H. San Antonio
- A.H. San Pedro de Ate
- A.H. Virgen de Fátima
- Asoc. Las Américas
- Asoc. 1 de enero
- Asoc. Monteverde
- Asoc. El Olivar de Vitarte
- Asoc. El Paraíso
- Asoc. Perpetuo Socorro
- Asoc. Félix Raucana
- Asoc. San Antonio de María Claret