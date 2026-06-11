El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima para este viernes 12 de junio. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

Cortes programados buscan asegurar el mantenimiento y mejora de los servicios básicos en Lima. Foto: Andina.

Corte de agua en Lima el miércoles 10 de junio

Lurigancho (viernes 12 de junio, 2:00 am - 6:00 p. m.)

Motivo: Limpieza de reservorio

URB. El Portillo de Carapongo I

URB. El Portillo de Carapongo II

URB. El Portillo de Carapongo III

San Juan de Lurigancho (viernes 12 de junio, 3:00 am - 4:00 p. m.)

Motivo: Instalación de válvula compuerta

A.H. Santa María AMPL Sect Parcela 3

A.H. Siglo XXI Sect. 27 marzo II ET.

A.H. Siglo XXI Sect. Corazón de Jesús

A.H. Siglo XXI Sect. Primavera

A.H. Siglo XXI Sect. Sr. de los Milagros

Agru. Corazón de Jesús Ampl.

Lince (viernes 12 de junio, 7:00 am - 10:00 p. m.)

Motivo: Empalme de tubería

Cercado

Los Olivos (viernes 12 de junio, 7:00 am - 7:00 p. m.)

Motivo: Limpieza de reservorio

A.H. Caller Ibérico 6ta zona, Laura

A.H. Caller, Laura

A.H. Rosales de Pro, Los

A.H. Villanueva, Armando

Asoc. de Viv. Las Gardenias de Pro

Asoc. de Vivienda Francia

Asoc. Promotora de Comercialización Agraria SRL

Asoc Rio Santa

Asoc Vic Santa Elvira

Asoc Viv. El Olivar

Urb. El Olivar del Norte

Urb. Pro 2da etapa

Urb. Pro 5to sector I Etapa

Urb. Puerta de Pro

Urb. Reforma Agraria

Urb. Rustica Fundo Santa Luzmila

Urb. San Elias

Urb. Santa Luisa

Urb. Santa Luisa 2da etapa

Ate (viernes 12 de junio, 8:00 am - 10:50 p. m.)

Motivo: Limpieza de reservorio