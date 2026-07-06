¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.

Corte de luz en Lima

Lunes 6 de julio

Carmen de la Legua

Zonas afectadas: URB. REYNOSO AV. 28 DE JULIO CDRAS 2, 7, 8, 9, AV. JOSE SANTOS CHOCANO CDRAS 5, 6, AV. JULIO C. TELLO CDRA 5, AV. MARIANO MELGAR CDRAS 5, 6, AV. JORGE CHAVEZ CDRAS 5, 6, 7, JR. BOLOGNESI CDRAS 1, 2, JR. COLON CDRA 1, JR. LEONCIO PRADO CDRAS 1, 2, PASAJE SAN JUAN CDRA 1, PASAJE GRAU CDRA 1, A.H. SAN RAFAEL MZ F, G.

URB. REYNOSO AV. 28 DE JULIO CDRAS 2, 7, 8, 9, AV. JOSE SANTOS CHOCANO CDRAS 5, 6, AV. JULIO C. TELLO CDRA 5, AV. MARIANO MELGAR CDRAS 5, 6, AV. JORGE CHAVEZ CDRAS 5, 6, 7, JR. BOLOGNESI CDRAS 1, 2, JR. COLON CDRA 1, JR. LEONCIO PRADO CDRAS 1, 2, PASAJE SAN JUAN CDRA 1, PASAJE GRAU CDRA 1, A.H. SAN RAFAEL MZ F, G. Horario: 08:00 a. m. – 12:00 p. m.

Rímac

Zonas afectadas: URB. VENTURA ROSSI, CALLE BUENDIA CDRA 1, JR. ANTARES NORTE CDRAS 2, 3, 4, 5, JR. ANTARES SUR CDRAS 3, 4, AV. FELIPE ARANCIBIA CDRAS 3, 4, AV. GUARDIA REPUBLICANA CDRAS 8, 9, 10, 11, 12, AV. LA CAPILLA CDRAS 9, 10, 11, AV. MORRO DE ARICA CDRAS 4, 5, AV. RICARDO BENTIN CDRAS 3, 4, 5, 6, AV. TARAPACA CDRA 3, AV. VILLACAMPA CDRAS 9, 10, 11, 12, CALLE CERES CDRAS 1, 2, 3, CALLE LA PEDRERA CDRAS 1, 2, 3, CALLE LAS ESTRELLAS CDRA 1, CALLE LORENZO DE VILLASECA CDRAS 2, 3, 4, 5, CALLE LOS MOLINOS CDRAS 8, 9, 10, CALLE MONITOR HUASCAR CDRAS 2, 4, 5, CALLE SAN ANTONIO ESTE CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, CALLE FRAY RAMON ROJAS CDRA 1, JR. RAUL PORRAS BARRENECHEA CDRAS 1, 2, 3, A.H. MARIANO MELGAR MZ A, B, C.

URB. VENTURA ROSSI, CALLE BUENDIA CDRA 1, JR. ANTARES NORTE CDRAS 2, 3, 4, 5, JR. ANTARES SUR CDRAS 3, 4, AV. FELIPE ARANCIBIA CDRAS 3, 4, AV. GUARDIA REPUBLICANA CDRAS 8, 9, 10, 11, 12, AV. LA CAPILLA CDRAS 9, 10, 11, AV. MORRO DE ARICA CDRAS 4, 5, AV. RICARDO BENTIN CDRAS 3, 4, 5, 6, AV. TARAPACA CDRA 3, AV. VILLACAMPA CDRAS 9, 10, 11, 12, CALLE CERES CDRAS 1, 2, 3, CALLE LA PEDRERA CDRAS 1, 2, 3, CALLE LAS ESTRELLAS CDRA 1, CALLE LORENZO DE VILLASECA CDRAS 2, 3, 4, 5, CALLE LOS MOLINOS CDRAS 8, 9, 10, CALLE MONITOR HUASCAR CDRAS 2, 4, 5, CALLE SAN ANTONIO ESTE CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, CALLE FRAY RAMON ROJAS CDRA 1, JR. RAUL PORRAS BARRENECHEA CDRAS 1, 2, 3, A.H. MARIANO MELGAR MZ A, B, C. Horario: 8.00 a. m. – 7.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: URB. JARDINES DE SAN JUAN AV. LOS TUSILAGOS CDRA 1, MZ P, U, AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRAS 11, 12, 13, MZ L, CALLE CEDROS CDRA 12, MZ W, CALLE LAS CIDRAS MZ P, CALLE LAS LAUSONIAS CDRA 1, MZ V, Z, CALLE LOS HINOJOS CDRAS 1, 13, MZ P, JR. LOS ALOES CDRA 12, MZ W, Y, JR. LOS ARANDANOS CDRAS 1, 2, MZ L, P, JR. LOS MIRABALES CDRAS 1, 10, 12, 13, MZ L, P, U, Z, JR. LOS PALMITOS CDRAS 1, 12, MZ Y, JR. LOS RUIBARBOS CDRA 1, MZ U, V, JR. LOS TOMILLOS CDRA 1, MZ V, Y, JR. LOS TORNILLOS CDRA 1 PASAJE 1 MZ Z, PASAJE PRIVADO CDRAS 1, 4.

URB. JARDINES DE SAN JUAN AV. LOS TUSILAGOS CDRA 1, MZ P, U, AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRAS 11, 12, 13, MZ L, CALLE CEDROS CDRA 12, MZ W, CALLE LAS CIDRAS MZ P, CALLE LAS LAUSONIAS CDRA 1, MZ V, Z, CALLE LOS HINOJOS CDRAS 1, 13, MZ P, JR. LOS ALOES CDRA 12, MZ W, Y, JR. LOS ARANDANOS CDRAS 1, 2, MZ L, P, JR. LOS MIRABALES CDRAS 1, 10, 12, 13, MZ L, P, U, Z, JR. LOS PALMITOS CDRAS 1, 12, MZ Y, JR. LOS RUIBARBOS CDRA 1, MZ U, V, JR. LOS TOMILLOS CDRA 1, MZ V, Y, JR. LOS TORNILLOS CDRA 1 PASAJE 1 MZ Z, PASAJE PRIVADO CDRAS 1, 4. Horario: 09:30 a. m. – 03:00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: URB. CANTO GRANDE MZ A, B, C, E, AV. SANTA ROSA CDRA 6, MZ A, E, AV. SANTA ROSA SRU CDRA 6, CALLE LOS GRANADOS CDRA 1, MZ A, C, ASOC. VISTA ALEGRE V ETAPA MZ C, D

URB. CANTO GRANDE MZ A, B, C, E, AV. SANTA ROSA CDRA 6, MZ A, E, AV. SANTA ROSA SRU CDRA 6, CALLE LOS GRANADOS CDRA 1, MZ A, C, ASOC. VISTA ALEGRE V ETAPA MZ C, D Horario: 09:30 a. m. – 04:30 p. m.

Callao

Zonas afectadas: JR. COLÓN CDRAS. 1, 2, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRA. 1, CALLE TEATRO CDRA. 1, JR. PAZ SOLDÁN C/ JR. PICHINCHA

JR. COLÓN CDRAS. 1, 2, JR. PEDRO RUIZ GALLO CDRA. 1, CALLE TEATRO CDRA. 1, JR. PAZ SOLDÁN C/ JR. PICHINCHA Horario: 9.30 a. m. – 5.00 p. m.

Independencia

Zonas afectadas: P.J. CERRO SAN ALBINO MZS. A, A1, A2, A4, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, A.H. SAN JUAN DE DIOS MZS. A, A PRIMA, A2, A2 PRIMA, A3, A3 PRIMA, A5 PRIMA, A6 PRIMA, A7 PRIMA, A8, A8 PRIMA, A9, B, B2, B8, B9, C, C1, C2, C8, D, D1, D2, D9, E, E1, E2, F, F1, G, G1, H, I, I1, I2, J, J1, J2, K, K1, L, L1, L2, L8, M, M1, N1, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, V, V1, W, W1, X, Y, Y1, Z, Z1,

P.J. CERRO SAN ALBINO MZS. A, A1, A2, A4, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, A.H. SAN JUAN DE DIOS MZS. A, A PRIMA, A2, A2 PRIMA, A3, A3 PRIMA, A5 PRIMA, A6 PRIMA, A7 PRIMA, A8, A8 PRIMA, A9, B, B2, B8, B9, C, C1, C2, C8, D, D1, D2, D9, E, E1, E2, F, F1, G, G1, H, I, I1, I2, J, J1, J2, K, K1, L, L1, L2, L8, M, M1, N1, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, V, V1, W, W1, X, Y, Y1, Z, Z1, Horario: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.

Jesús María

Zonas afectadas: AV. OLAVEGOYA CDRA 18, JR. LLOQUE YUPANQUI CON AV. HUSARES DE JUNIN.

AV. OLAVEGOYA CDRA 18, JR. LLOQUE YUPANQUI CON AV. HUSARES DE JUNIN. Horario: 2.00 p. m. – 3.30 p. m.

Jesús María

Zonas afectadas: AV. HUSARES DE JUNIN C-8,9, 10 AV. MELLO FRANCO C-8, SANCHEZ CERRO C-17, PACHACUTEC C-17, LLOQUE YUPANQI C17

AV. HUSARES DE JUNIN C-8,9, 10 AV. MELLO FRANCO C-8, SANCHEZ CERRO C-17, PACHACUTEC C-17, LLOQUE YUPANQI C17 Horario: 3.00 p. m. – 4.30 p. m.

Magdalena

Zonas afectadas: AV JAVIER PRADO OESTE CDRA 2

AV JAVIER PRADO OESTE CDRA 2 Horario: 9.00 a. m. – 11.00 a. m.

Martes 7 de julio

Jesús María

Zonas afectadas: AV. ARNALDO MARQUEZ CDRA 24, AV. ALMAGRO CDRAS 3, 4, 5, AV. ESTADOS UNIDOS CDRA 9, PROLONGACION QUITO CDRAS 24, 25, PARQUE ALBERTI CDRAS 1, 2, JR. CARACAS CDRA 24, JR. LOS PATRICIOS CDRA 1.

AV. ARNALDO MARQUEZ CDRA 24, AV. ALMAGRO CDRAS 3, 4, 5, AV. ESTADOS UNIDOS CDRA 9, PROLONGACION QUITO CDRAS 24, 25, PARQUE ALBERTI CDRAS 1, 2, JR. CARACAS CDRA 24, JR. LOS PATRICIOS CDRA 1. Horario: 8.00 a. m. – 4.00 p. m.

Carabayllo

Zonas afectadas: URB. TORREBLANCA III ETAPA MZ 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 19

URB. TORREBLANCA III ETAPA MZ 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 19 Horario: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.

San Martín de Porres

Zonas afectadas: PROVIV. RESD LAS BEGONIAS II MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ASOC. PROV. RES LOS NOGALES II ETAPA MZ H, I, J, K.

PROVIV. RESD LAS BEGONIAS II MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ASOC. PROV. RES LOS NOGALES II ETAPA MZ H, I, J, K. Horario: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: A.H. MUNICIPAL N° 3 ZONA A MZ O, P, Q, S, T, V, W, A.H. SARGENTO 2DO F. LORES MZ B1, B2, B3, B4, A.H. DE LA PINIELA MZ C8, C9, C10, C11, C29, A.H. VILLA MERCEDES MZ A, B, C, D, E, F, G, H.

A.H. MUNICIPAL N° 3 ZONA A MZ O, P, Q, S, T, V, W, A.H. SARGENTO 2DO F. LORES MZ B1, B2, B3, B4, A.H. DE LA PINIELA MZ C8, C9, C10, C11, C29, A.H. VILLA MERCEDES MZ A, B, C, D, E, F, G, H. Horario: 9.30 a. m. – 4.30 p. m.

Ventanilla

Zonas afectadas: PROY PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZ W, W1, W2, X, X1, Y, Z, Z1.

PROY PILOTO NUEVO PACHACUTEC MZ W, W1, W2, X, X1, Y, Z, Z1. Horario: 9.30 a. m. – 6.30 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: PROG. CIUDAD MCAL. CÁCERES MZS. A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C7, C8, D1, D2, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, G5.

PROG. CIUDAD MCAL. CÁCERES MZS. A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C7, C8, D1, D2, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, G5. Horario: 8.00 a. m. – 7.00 p. m.

Rímac

Zonas afectadas: P.J. LOS ANGELES AV. LAS MERCEDES CDRAS 1, 2, 3, AV. MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA 1, CALLE CONDORCANQUI CDRAS 4, 5, 6, CALLE FAUSTINO SANCHEZ CARRION CDRAS 1, 5, CALLE FRANCISCO DE ZELA CDRAS 2, 4, 5, CALLE JOSE OLAYA CDRAS 4, 5, 6, CALLE LOS ANDES CDRAS 1, 2, CALLE LOS HEROES CDRAS 5, 6, CALLE LOS INCAS CDRA 2, CALLE MALECON JOSE GALVEZ CDRA 5, CALLE MARIANO MELGAR CDRA 5, CALLE MATEO PUMACAHUA CDRAS 4, 5, CALLE MANUEL PARDO CDRA 7.

P.J. LOS ANGELES AV. LAS MERCEDES CDRAS 1, 2, 3, AV. MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA 1, CALLE CONDORCANQUI CDRAS 4, 5, 6, CALLE FAUSTINO SANCHEZ CARRION CDRAS 1, 5, CALLE FRANCISCO DE ZELA CDRAS 2, 4, 5, CALLE JOSE OLAYA CDRAS 4, 5, 6, CALLE LOS ANDES CDRAS 1, 2, CALLE LOS HEROES CDRAS 5, 6, CALLE LOS INCAS CDRA 2, CALLE MALECON JOSE GALVEZ CDRA 5, CALLE MARIANO MELGAR CDRA 5, CALLE MATEO PUMACAHUA CDRAS 4, 5, CALLE MANUEL PARDO CDRA 7. Horario: 8.30 a. m. – 5.30 p. m.

San Miguel

Zonas afectadas: AV. RAFAEL ESCARDO CDRA 5.

AV. RAFAEL ESCARDO CDRA 5. Horario: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.

Independencia

Zonas afectadas: P.J.SAN CAMILO MZ.A L-10, CALLE JOSE MARTI

P.J.SAN CAMILO MZ.A L-10, CALLE JOSE MARTI Horario: 2.00 p. m. – 5.00 p. m.

Ancón

Zonas afectadas: ASOC. PRODUCTORES DE ANCÓN MZS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

ASOC. PRODUCTORES DE ANCÓN MZS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Horario: 9.00 a. m. – 4.00 p. m.

Miércoles 8 de julio

Breña

Zonas afectadas: JR. ALTO DE LA LUNA CDRAS. 6, 7, JR. AGUARICO CDRAS 12, 13, 14, JR. GRAL. LUIS JOSÉ ORBEGOSO CDRAS. 6, 7, 8, JR. OCTAVIO ORTIZ ARRIETA CDRA. 1, JR. LASTENIA LARRIVA DE LLONA CDRA. 1, JR. LORETO CDRAS. 15, 16, 17, PARQUE SOCABAYA CDRA. 8, JR. PUCALLPA CDRA. 1, JR. RESTAURACIÓN CDRAS. 6, 7, JR. CASTROVIRREYNA CDRAS. 7, 8, 9, 10, URB. NOSCIGLIA MZS. A, B, C, D, E, F, JR. NAPO CDRA. 12, JR. HUANCABAMBA CDRAS. 12, 15, JR. DEAN VALDIVIA CDRAS. 6, 7, JR. JUSTA GARCÍA ROBLEDO CDRA. 1, JR. OXAPAMPA CDRA. 4, CALLE JOSÉ MARÍA KASPERCZAK CDRA. 1.

JR. ALTO DE LA LUNA CDRAS. 6, 7, JR. AGUARICO CDRAS 12, 13, 14, JR. GRAL. LUIS JOSÉ ORBEGOSO CDRAS. 6, 7, 8, JR. OCTAVIO ORTIZ ARRIETA CDRA. 1, JR. LASTENIA LARRIVA DE LLONA CDRA. 1, JR. LORETO CDRAS. 15, 16, 17, PARQUE SOCABAYA CDRA. 8, JR. PUCALLPA CDRA. 1, JR. RESTAURACIÓN CDRAS. 6, 7, JR. CASTROVIRREYNA CDRAS. 7, 8, 9, 10, URB. NOSCIGLIA MZS. A, B, C, D, E, F, JR. NAPO CDRA. 12, JR. HUANCABAMBA CDRAS. 12, 15, JR. DEAN VALDIVIA CDRAS. 6, 7, JR. JUSTA GARCÍA ROBLEDO CDRA. 1, JR. OXAPAMPA CDRA. 4, CALLE JOSÉ MARÍA KASPERCZAK CDRA. 1. Horario: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.

Carabayllo

Zonas afectadas: ASOC. DE VIV SAN PEDRO TORRE BLANCA MZ A, B, C, D, E, J, LL, Ñ, ASOC. BIOHUERTO TORREBLANCA MZ D, E, ASOC. AGRO TORREBLANCA MZ A, B, C, D, E.

ASOC. DE VIV SAN PEDRO TORRE BLANCA MZ A, B, C, D, E, J, LL, Ñ, ASOC. BIOHUERTO TORREBLANCA MZ D, E, ASOC. AGRO TORREBLANCA MZ A, B, C, D, E. Horario: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: ASOC. PRO. VIV. VILLA CASUARINAS MZS. A, B, C, D, E, A.H. PUEBLO LIBRE MZS. A, B, C, D, E, A.H. CERRO SAUCE ALTO MZS. A, B, C, D, E, F, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, O, O1, P, Q, Q1, R, S, UV, AGRUP. FAM. VILLA ROSARIO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, R, S, T, A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM. 14 DE JUNIO MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. EL MIRADOR DE SAN JUAN DE LURIGANCHO MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. VIV. SAUCE CHICO MZS. A, B, C, ASOC. VIV. VILLA CASUARINAS MZS. A, B, C, D, E, T5, RADIO DE LA S.A.B. 2533 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ASOC. VIV. SAN MARCOS MZS. A, B, ASOC. PRO. VIV. INCA MANCO CAPAC MZS. DV, EV, FV, GV, HV, IV, KV, Ñ5, ÑV, OV, PV, QV, RV, S5, SV, T5, TV, U, U5, UV, XV, URB. VILLA LAS FLORES MZS. LV, LLV, MV, NV, O5, OV, RV, SV, TV, AV. LOS JARDINES ESTE CDRAS. 7, 8, 9, 10, AV. STA. ROSA DE LIMA CDRAS. 16, 17, A.H. EL SAUCE SEGUNDO MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, A.H. STA. ROSA DEL SAUCE MZS. A, B, B1, C, C1, D, JR. APATITOS CDRAS. 16, 17, JR. BARITINA CDRA. 9, JR. CITRINO CDRA. 8, JR. GEODAS CDRA. 1, JR. LAS AMAPOLAS CDRA. 10, JR. LAS LAJAS CDRA. 7, JR. LAS MARGARITAS CDRAS. 15, 17, JR. LOS JASPES CDRA. 16, JR. LOS ONIX CDRA. 16, JR. PIEDRA DEL SOL CDRAS. 15, 16, 17.

ASOC. PRO. VIV. VILLA CASUARINAS MZS. A, B, C, D, E, A.H. PUEBLO LIBRE MZS. A, B, C, D, E, A.H. CERRO SAUCE ALTO MZS. A, B, C, D, E, F, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, O, O1, P, Q, Q1, R, S, UV, AGRUP. FAM. VILLA ROSARIO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, R, S, T, A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM. 14 DE JUNIO MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. EL MIRADOR DE SAN JUAN DE LURIGANCHO MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. VIV. SAUCE CHICO MZS. A, B, C, ASOC. VIV. VILLA CASUARINAS MZS. A, B, C, D, E, T5, RADIO DE LA S.A.B. 2533 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ASOC. VIV. SAN MARCOS MZS. A, B, ASOC. PRO. VIV. INCA MANCO CAPAC MZS. DV, EV, FV, GV, HV, IV, KV, Ñ5, ÑV, OV, PV, QV, RV, S5, SV, T5, TV, U, U5, UV, XV, URB. VILLA LAS FLORES MZS. LV, LLV, MV, NV, O5, OV, RV, SV, TV, AV. LOS JARDINES ESTE CDRAS. 7, 8, 9, 10, AV. STA. ROSA DE LIMA CDRAS. 16, 17, A.H. EL SAUCE SEGUNDO MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, A.H. STA. ROSA DEL SAUCE MZS. A, B, B1, C, C1, D, JR. APATITOS CDRAS. 16, 17, JR. BARITINA CDRA. 9, JR. CITRINO CDRA. 8, JR. GEODAS CDRA. 1, JR. LAS AMAPOLAS CDRA. 10, JR. LAS LAJAS CDRA. 7, JR. LAS MARGARITAS CDRAS. 15, 17, JR. LOS JASPES CDRA. 16, JR. LOS ONIX CDRA. 16, JR. PIEDRA DEL SOL CDRAS. 15, 16, 17. Horario: 9.00 a. m. – 7.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: URB. CANTO REY JR. RIO AMAZONAS CDRA 32, AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 32, MZ E, F, P.

URB. CANTO REY JR. RIO AMAZONAS CDRA 32, AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 32, MZ E, F, P. Horario : 9.30 a. m. – 4.30 p. m.

Ventanilla

Zonas afectadas: A.H. OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA MZ A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, O, P, P PRIMA, Q, R, S, S PRIMA ASOC. VIV. SANTA ROSA MZ P, P PRIMA S, S PRIMA, T, T PRIMA, U, V, V PRIMA, Z, U, U PRIMA, A.H. FABRICIO MARCOS CORDOVA MZ I, J, K, L.

A.H. OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA MZ A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, O, P, P PRIMA, Q, R, S, S PRIMA ASOC. VIV. SANTA ROSA MZ P, P PRIMA S, S PRIMA, T, T PRIMA, U, V, V PRIMA, Z, U, U PRIMA, A.H. FABRICIO MARCOS CORDOVA MZ I, J, K, L. Horario: 8.00 a. m. – 5.00 p. m.

Carmen de la Legua

Zonas afectadas: A.H. SEÑOR DE LOS MILAROS MZ C1, E1, G1, H1, AV. MAQUINARIAS CDRA 2, AV. MATERIALES CDRA 2, JR. MARIA REGINA CDRA 1, JR. PILAR LARA CDRA 3, JR. REPUBLICA DE JAMAICA CDRA 3.

A.H. SEÑOR DE LOS MILAROS MZ C1, E1, G1, H1, AV. MAQUINARIAS CDRA 2, AV. MATERIALES CDRA 2, JR. MARIA REGINA CDRA 1, JR. PILAR LARA CDRA 3, JR. REPUBLICA DE JAMAICA CDRA 3. Horario: 10.00 a. m. – 5.00 p. m.

San Juan de Lurigancho

Zonas afectadas: URB. MANGOMARCA MZ K2, I2, L2, M2, JR. PACOPAMPA CDRA 1, JR. INTIHUATANA MZ L2.

URB. MANGOMARCA MZ K2, I2, L2, M2, JR. PACOPAMPA CDRA 1, JR. INTIHUATANA MZ L2. Horario: 2.00 p. m. – 5.00 p. m.

Jesús María

Zonas afectadas: AV. OLAVEGOYA CDRA 18, JR. LLOQUE YUPANQUI CON AV. HUSARES DE JUNIN.

AV. OLAVEGOYA CDRA 18, JR. LLOQUE YUPANQUI CON AV. HUSARES DE JUNIN. Horario: 2.00 p. m. – 5.30 p. m.

Comas

Zonas afectadas: ENTRE AV. G.UNGER Y AV. TRAPICHE

ENTRE AV. G.UNGER Y AV. TRAPICHE Horario: 8.30 a. m. – 6.30 p. m.

Si no hay ningún reporte de corte programado en tu zona, revisa si no tienes alguna deuda pendiente. Por último, también puedes comunicarte al (01) 517-1717 para consultas, reporte de averías o reclamos.

¿Cómo pagar tu servicio de luz SIN salir de casa y usando YAPE?

Si aún no te animas a probar esta función. Esta modalidad de pago es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.