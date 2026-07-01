¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
¡Atención, Lima! Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.
Corte de luz en Lima
MIÉRCOLES 1 DE JULIO
- Callao — 9:00 a.m. a 6:00 p.m: AV. ALMIRANTE GRAU CDRAS 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, AV. GUARDIA CHALACA CDRA 15, AV. PACIFICO CDRA 1, AV. SAEN PEÑA CDRAS 1, 10, 11, 14, CALLE COLON CDRAS 10, 11, CALLE FANNING CDRA 1, CALLE JORGE CHAVEZ CDRA 1, JR. ARICA CDRAS 2, 3, JR. CALIFORNIA CDRAS 3, 4, JR. COLINA CDRAS 1, 2, 3, JR. COMANDANTES ESPINAR CDRAS 1, 2, JR. FRANCISCO BOLOGNESI CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ L, JR. FRANCISCO PIZARRO CDRAS 1, 2, 13, 14, JR. HEROS CDRAS 1, 2, JR. NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 1, 2, 3, JR. VICTOR FAJARDO CDRAS 1, 2, JR. VIGIL CDRAS 3, 4, PASAJE FERNANDO DE ARAGON CDRAS 3, 4.
- San Juan Lurigancho — 9:30 a.m. a 6:30 p.m: A.H. BAYOVAR JR. PARALELO MZ A, B, AV. WIESSE MZ A, B, PASAJE 1 MZ A, B, CALLE S/N MZ A, B, C, D, D6, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, U, V, R, R1, S, T, T1,
- Puente Piedra— 9:00 a.m. a 6:00 p.m: ASOC. DE PROP LOS JAZMÍNES DE LOS MONTES MZ A, B, C, D, E, ASOC. DE VIV SANTA ISABEL DE SAN LORENZO MZ A, B, C, D, E, ASOC. DE VIV. SANTA LUCIA MZ E, F, G
- San Juan Lurigancho — 8:00 a.m. a 6:00 p.m: A.H. MCAL. ANDRES A. CACERES II SECTOR MZ B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20.
- Rímac — 10:00 a.m. a 6:00 p.m: P.J. LOS ANGELES AV. LAS MERCEDES CDRAS 1, 2, 3, AV. MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA 1, CALLE CONDORCANQUI CDRAS 4, 5, 6, CALLE FAUSTINO SANCHEZ CARRION CDRAS 1, 5, CALLE FRANCISCO DE ZELA CDRAS 2, 4, 5, CALLE JOSE OLAYA CDRAS 4, 5, 6, CALLE LOS ANDES CDRAS 1, 2, CALLE LOS HEROES CDRAS 5, 6, CALLE LOS INCAS CDRA 2, CALLE MALECON JOSE GALVEZ CDRA 5, CALLE MARIANO MELGAR CDRA 5, CALLE MATEO PUMACAHUA CDRAS 4, 5, CALLE MANUEL PARDO CDRA 7.
JUEVES 2 DE JULIO
- Jesús María — 9:00 a.m. a 5:00 p.m: AV. DE LA POLICÍA CDRA. 4, AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRAS. 9, 10, JR. ESTADOS UNIDOS CDRA. 12, PSJE. CAPITÁN JOSÉ QUIÑONEZ CDRA. 1, JR. SANTO DOMINGO CDRAS. 1, 2, CALLE PARQUE PEDRO LA ROSA CDRA. 1, CALLE CARACAS CDRAS. 25, 26, AV. PERSHING C/ JR. ESTADOS UNIDOS.
- Ancón — 9:30 a.m. a 7:30 p.m: A.H. LAS ESTERAS DE ANCÓN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, A.H. NUEVAS ESTRELLA MZS. A, A1, A1 PRIMA, B, B PRIMA, B1, B1 PRIMA, C, C1, D, D1, E, E1, F, F PRIMA, F1, G, G PRIMA, G1, H, H PRIMA, H1, I, I PRIMA, I1, I1 PRIMA, J, J PRIMA, J1, J1 PRIMA, K, K PRIMA, K1, L, L1, M, M PRIMA, M1, M1 PRIMA, N, N PRIMA, N1, O, P, Q, R, S, S PRIMA, T, ASOC. PROP. VIV. LAS BRISAS DE SANTA ROSA MZS. B, C, D, G, J, K, L, M, N, O, R, ASOC. VIV. LAS BRISAS DE ANCÓN MZS. C, D, ASOC. DE VIV. LOS PORTALES DE SANTA ROSA MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, U, X, P.J. SAN FRANCISCO DE ASIS MZS. A, B, C, D, E, F, F1, G, G PRIMA, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, S PRIMA, T, U, V, W, X, X PRIMA, Y, A.H. NUEVA ERA MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, M, N, O, Q, PROG. RES. MANUEL POLO JIMENEZ MZS. A, B, C, D, E, F, COOP. VIV. VIRGEN DEL ROSARIO DE ANCÓN MZS. A, B, B1, C, C PRIMA, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA MZS. A, A1, B, C, C1, PRO. VIV. ECOLÓGICO VILLA LAS DUNAS MZS. A, A1, B, C, C1, D, D1, E, F, G, PROG. MUNIC. VIV. OASIS MZS. A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, N1, N2, O, O1, P, Q, R, S, T, U, A.H. 21 DE MARZO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, ASOC. DE VIV. LA PERA MAS. A, B, C, D, E, A.H. LOS GIRASOLES MZS. A, B, PRO. VIV. PARQUE INCA GARCILAZO DE LA VEGA MZS. A, B, C, D, E, A.H. JUAN VELASCO ALVARADO MZ. A, A.H. LA ALAMEDA MZS. A, B, C, D, E, A.H. MIGUEL GRAU MZS. R, S, T, U, V, W, W PRIMA, X, Y, Z, URB. DE INT. SOC. SAN JOSÉ DE ANCÓN MZS. A, A1, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, CALLE PESCADORES CDRA. 0, CALLE LOA CDRAS. 0, 5, CALLE LORETO CDRAS. 6, 7, CALLE APURÍMAC CDRA. 0, CALLE RÍMAC CDRAS. 0, 4, CALLE LAS COLINAS CDRAS. S/N, 1, PLAYA HERMOSA MZ. A, CALLE ABTAO CDRAS. 4, 7, PSJE. CURDELL CDRA. 6, BARRIO LAS LATAS LOTES 1 – 30.
- Lima Cercado — 0:00 a.m. a 6:00 a.m: JR. CAÑETE CDRAS. 4, 5, AV. DE LA EMANCIPACIÓN CDRAS. 5, 6, 7, JR. CHANCAY CDRAS. 5, 6, CALLE TARAPACÁ CDRA. 1, JR. MOQUEGUA CDRA. 6, CALLE GUILLERMO DANSEY CDRAS. 0, 5, AV. TACNA CDRA. 5, JR. HUANCAVELICA CDRAS. 5, 6.
- San Martín de Porres — 8:30 a.m. a 3:30 p.m: PRO. VIV. SAN ANTONIO MZS. A, B.
- Rímac — 8:00 a.m. a 6:00 p.m: A.H. HORACIO ZEVALLOS MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, P, P1, Q, R, R1, S, T, U, A.H. MUNICIPAL III SCT. HORACIO ZEVALLOS MZS. A, B, C, D, H, L, N, P, Q, R, S, U
- San Martín de Porres/ Los Olivos/ Comas — 9:00 a.m. a 6:00 p.m: AV. LOS PRÓCERES CDRAS. 80, 81, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS. 78, 79.
- Carabayllo — 9:30 a.m. a 5:30 p.m: PRO. VIV. RES. BRISAS DE MONTECARLO MZS. B, C, D, E, F, G, H, PRO. VIV. RES. LAS RETAMAS MZS. A, A1, B, B PRIMA, C, D, E, F, PRO. VIV. LOS CLAVELES DE HUACOY MZS. E, I, ASOC. PROP. EL AMANECER DE HUACOY MZ. B, PRO. VIV. PUNCHAUCA MZ. A, PRO. VIV. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO MZ. C, PRO. VIV. MONTECARLO DE CARABAYLLO MZ. C.
- Independencia — 8:00 a.m. a 6:00 p.m: AV PANAMERICANA NORTE /TOMAS VALLE
VIERNES 3 DE JULIO
- Los Olivos — 8:00 a.m. a 6:00 p.m: CALLE EL CALISTEMO CDRAS. 9, 10, CALLE EL ABUTILLÓN CDRA. 38, CALLE LAS FRESAS CDRAS. 9, 10, JR. TRITOMA CDRAS. 8, 9, 10, JR. GUANDU CDRA. 39, JR. EL AMARGÓN CDRA. 40, JR. LOS HELENIOS CDRA. 40, JR. LAS ACACIAS CDRA. 8, JR. LAS HIEDRAS CDRA. 8, AV. LAS PALMERAS CDRAS. 38, 39, 40.
- La Perla — 9:00 a.m. a 6:00 p.m: JR. JOSÉ OLAYA CDRAS. 10, 11, 12, JR. MORRO DE ARICA CDRAS. 3, 4, 5, 6, JR. TARATA CDRAS. 4, 5, JR. TUPAC AMARU CDRAS. 10, 11, 12, AV. STA. ROSA CDRAS. 3, 4, 5, JR. CAHUIDE CDRAS. 11, 12, JR. LIMA CDRA. 3.
- Puente Piedra — 9:00 a.m. a 5:00 p.m: ASOC. VIV. PEQ. AVIC. EL DORADO MZS. A, B, C, C.P. ZAPALLAL ALTO MZ. A.
- San Antonio de Chaclla — 9:30 a.m. a 6:30 p.m: ASOC. VIV. LAS PRADERAS ANX. 8 MZS. A, A1, A3, A4, B, B1, B3, B4, C, C1, C1A, C1B, C3, C4, D, D1, D3, E, E1, E4, F, F1, F3, F4, G, G1, G3, G4, G5, G6, G10, G11, G12, H, H1, H3, I, I1, I3, I3A, I4, I4A, I5, I6, J, J1, J1A, J2, J3, J4, J4A, J5, J6, K, K1, K3, L, L1, L2, L3, L3-1, L5, LL, LL3, M, M3, M4, N, N3, Ñ, Ñ1, Ñ3, O, O1, P, P1, Q, Q1, Q3, R, R3, S, S3, S4, T, U, U3, V, V4, W, W4, X, Y, Z, ASOC. DE VIV. SAN JUAN DE JICARMARCA MZS. 2C, 2F, 6E, A2, A3, A4, A5, A6, B, B1, B2, B3, B4, B6, C, C1, C2, C3, C7, D, D2, D3, D4, D5, E, E3, F, F2, F2A, F3, F5, G1, G2, G5, H2, H5, I2, I5, I6, J2, K2, K4, L, L2, L4, LL, LL1, LL2, M, N, N1, N2, Ñ, Ñ1, Ñ2, O, O1, O2, O4, P, P1, P2, P4, Q, Q1, Q2, R, R1, R2, S, T, T1, T4, U, U1, U4, V, V1, W, W1, X, X1, X4, Y, Y1, Z, Z1.
- Puente Piedra — 8:30 a.m. a 6:30 p.m: ASOC. VIV. LOS MOLINOS MZS. A, B, C, D, ASOC. VIV. ESMERALDAS DE NORTE MZS. A, B, C, ASOC. PARAÍSO DEL NORTE MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. VILLA GALLINAZOS MZS. A, A1, B, P, ASOC. VIV. VIRGEN DE CHAPI MZS. A, B, C, D, E, PRO. VIV. LAS MERCEDES MZS. C, D, E, F, PRO. VIV. LA FONTANA MZS. A, B, C, D, PROV. VIV. CHAVÍN DE HUANTAR MZS. A, B, C, D, ASOC. VIV. LOS GIRASOLES MZS. A, B, PRO. VIV. LOS JARDINES MZS. A, F, ASOC. VIV. LAS HORTALIZAS DE PUENTE PIERA MZS. A, B, D, ASOC. PROP. VIRGEN CONCEPCIÓN TAQUEBAMBA MZS. A, B, PRO. RES. LOS CLAVELES MZS. A, B, ASOC. DE VIV. LAS PONCIANAS MZ. B, ASOC. DE PROP. SAN CARLOS PRIMERO MZS. A, B, C, COOP. VIV. ASAMBLEA CONSTITUYENTE MZS. B, P, PRO. VIV. VILLA MARGARITA MZS. C, D, COOP. COVITIOMAR MZS. A, I, O2, ASOC. VIV. TRECE DE MAYO MZS. A, B, C, D, URB. LAS PRADERAS DEL NORTE MZS. A, B, C, D, ASOC. DE VIV. 22 DE ABRIL MZ. A, COOP. VIV. DE LA PNP. MZ. P, COOP. VIV. SAN JUAN DE SALINAS MZS. A, I, COOP. VIV. FRANCISCO MALASPINA BRYSON MZ. W1, ASOC. 1 DE MAYO MZ. A, ASOC. VIV. 13 DE MAYO MZS. A, B, D. .
SÁBADO 4 DE JULIO
- Lima Cercado — 0:00 a.m. a 10:00 p.m: JR. AYACUCHO CDRA. 8, JR. PUNO CDRAS. 4, 5, 6, 7, CALLE INAMBARI CDRA. 7, JR. ANDAHUAYLAS CDRA. 11, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA CDRAS. 14, 15, AV. ABANCAY CDRAS. 7, 8, JR. AZANGARO CDRA. 7
- Comas — 8:00 a.m. a 6:00 p.m: AV. FELIPE PINGLO ALVA CDRA. 4, JR. MIACELA BASTIDAS CDRAS. 1, 5, JR. RAMÓN CASTILLA CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. MIGUEL GRAU CDRA. 1, JR. CESAR VALLEJO CDRAS. 3, 4, 5, JR. MARÍA PARADO DE BELLISO CDRA. 5, AV. REVOLUCIÓN CDRAS. 17, 18, 19, JR. AMERICA CDRA. 1, JR. MOLLENDO CDRA. 1, AV. TÚPAC AMARU CDRA. 1, PSJE. SIMÓN BOLIVAR CDRAS. 1, P.J. COLLIQUE IV ZONA MZS. A, B1, U
- Los Olivos — 8:30 a.m. a 5:30 p.m: A.H. LOS OLIVOS DE PRO MZ I, I1, J, J1, J2, J3, K, K1, K2, L, L1, L2, LL, LL1, LL2, LL3, N, N3, N4.
- San Martín de Porres/ Callao — 9:00 a.m. a 5:00 p.m: ASOC. VIV. LOS ROBLES DE STA. ROSA MZS. A, B, C, E, G, G PRIMA, G1, H, I, J, M, ASOC. PROP. LAS GARDENIAS MZ. B, D, F, J, ASOC. VIV. RES. VENECIA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, ASOC. VIV. CHICMABAMBA MZS. I, J, L, ASOC. PROP. LOS OLIVOS DE SANTA ROSA MZS. A, F, ASOC. PROP. VIV. LOS TRABAJADORES DEL PUERTO DEL CALLAO MZ. W, FUNDO PREDIO RÚSTICO SANTA ROSA MZ. D.
- San Juan de Lurigancho — 9:30 a.m. a 4:30 p.m: COOP. VIV. HUANCARAY MZS. G, I, J, K, L, LL, M, N.
- Los Olivos/ San Martín de Porres — 8:30 a.m. a 6:00 p.m: A.H. 19 DE MAYO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, URB. EL PARQUE DE NARANJAL MZS. A3, B3, F3, G3, N3, O3, P3, S3, Q3, Y3, AV. EL NARANJAL CDRA. 14, 15, 16, AV. HUANDOY CDRA. 50, AV. LOS PRÓCERES CDRA. 50, CALLE CAJAY CDRA. 50, CALLE COCHAS CDRA. 50, CALLE HUANTAR CDRA. 50, JR. PISCOBAMBA CDRAS. 14, 15, 16, JR. YARACMARCA CDRA. 50, JR. UCHUPATA CDRA. 50, ASOC. VIV. MONTE AZUL DE NARANJAL MZS. H, I, JR. MITOBAMBA CDRAS. 50, 51.
DOMINGO 5 DE JULIO
- Carabayllo — 9:00 a.m. a 5:00 p.m: AV.CHAVIÑA/ LOS ALGARROBOS-C.P.RIO SECO
Si no hay ningún reporte de corte programado en tu zona, revisa si no tienes alguna deuda pendiente. Por último, también puedes comunicarte al (01) 517-1717 para consultas, reporte de averías o reclamos.
¿Cómo pagar tu servicio de luz SIN salir de casa y usando YAPE?
Si aún no te animas a probar esta función. Esta modalidad de pago es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.
- Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.
- Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz)
- Busca la empresa proveedora correspondiente.
- Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite la empresa
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.