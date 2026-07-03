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Resumen

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una rueda de prensa junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Foto: EFE/ Iván Cárdenas
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una rueda de prensa junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Foto: EFE/ Iván Cárdenas
Por Agencia EFE

Seis meses después de la captura de Nicolás Maduro, Venezuela lidia con las devastadores consecuencias de los terremotos que causaron al menos 2.595 muertos y que han puesto en suspenso el proceso de reformas institucionales y el camino hacia unas eventuales elecciones.

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