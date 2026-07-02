Familias enteras quedaron sepultadas bajo los escombros.

Fue tal la devastación que dejaron los dos sismos magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon Venezuela el 24 de junio, que muchos se preguntan por qué tantos edificios colapsaron, dejando miles de muertos y heridos.

El desplazamiento de la placa tectónica Sudamericana y la placa del Caribe generó una gigantesca liberación de energía desde las profundidades de la Tierra que alcanzó su punto máximo frente a la costa norte venezolana, en la bautizada como “zona cero” de la catástrofe: el estado de La Guaira.

Aunque el epicentro de los dos terremotos se situó en el estado de Yaracuy -el primero cerca de San Felipe y el segundo cerca de Yumare-, la ruptura de la Tierra fue tan extensa que las ondas sísmicas se desplazaron hasta la costa de La Guaira, donde está la falla de San Sebastián, situada en el punto de fricción entre las placas tectónicas.

¿Cuántas edificaciones cayeron en La Guaira y por qué? La respuesta aún es motivo de análisis, pero los científicos tienen algunas claves.

“Para que los edificios caigan puede haber más de 50 razones”, le dice a BBC Mundo el presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano de Santis.

Entre ellas, el impacto de las ondas sísmicas de dos terremotos -un doblete que solo se había registrado en el país en 1812- y la cercanía de La Guaira a la zona donde se liberó muchísima energía sísmica.

También influyó el tipo de suelo y la resonancia en los edificios, además de irregularidades en las construcciones, señala De Santis.

El gobierno -que declaró a La Guaira como zona de desastre- informó esta semana que más de 800 edificios resultaron dañados en todo el país, la mayoría en La Guaira, mientras otros informes independientes, como el del Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales (ESRI, por sus siglas en inglés), sitúan el daño a las construcciones en alrededor de 900.

La NASA, por su parte, realizó una estimación preliminar sobre la probabilidad de edificaciones que podrían haber sufrido daños en toda Venezuela, situándolas en alrededor de 59.000, aunque esa proyección es referencial y no incluye verificaciones en el terreno.

¿Qué pudo causar el derrumbe de las construcciones en la costa norte venezolana?

Las estimaciones apuntan a que miles de personas podrían estar sepultadas bajo los escombros. (AFP via Getty Images).

1.El impacto directo de las ondas sísmicas en La Guaira

El borde costero del estado de La Guaira recibió el impacto directo de las ondas sísmicas al estar ubicado justo frente a la falla de San Sebastián, donde coinciden dos placas tectónicas, que se mueven muy lentamente en direcciones opuestas.

Esta falla corre por el fondo submarino de oeste a este casi paralela a la costa.

Fue precisamente ahí, muy cerca del borde costero, donde la ruptura de la falla provocada por el doblete sísmico causó el mayor impacto.

“El doble evento tuvo todas las características para ser un terremoto desastroso en cualquier lugar del mundo”, le dice a BBC Mundo Rafael Abreu, geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Mapa de la Guaira con la falla de San Sebastián.

Tuvo una alta magnitud, larga duración, poca profundidad y una ruptura, o deslizamiento horizontal, con características que agravaron el fenómeno, apunta el experto.

José María de Viana, ingeniero civil y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que el mayor impacto del segundo terremoto ocurrió frente a las costas de La Guaira, según estudios técnicos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia y el USGS.

“Eso nos ayuda a entender por qué la devastación fue tan excepcional allí”, explica. “El impacto fue a quemarropa”.

La investigación italiana, agrega el experto, arrojó que el deslizamiento de la tierra alcanzó un máximo de 3,6 metros en el lecho marino justo al norte de la ciudad de Catia La Mar, en La Guaira, una de las más castigadas por el desastre.

Y en otras partes la ruptura de la falla fue de apenas unos centímetros, explica Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. “La falla no se mueve igual en todas partes”, un fenómeno que explica por qué los efectos son dispares.

En aquellos lugares donde la ruptura es más grande, dice, “las ondas sísmicas son más fuertes y tienen mayor amplitud aunque el epicentro haya sido en otro lugar”.

El último registro de un doblete sísmico en Venezuela es de 1812. (Getty Images).

2. Las características del suelo

Además del poder destructivo del doblete sísmico, ¿cayeron las edificaciones porque el suelo era blando o porque fueron mal construidas? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos expertos y, como suele ocurrir, no hay una sola respuesta.

“No todos los suelos son iguales en La Guaira”, advierte Michael Schmitz, profesor de geofísica de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela.

Dentro del estado, afirma, hay puntos específicos, como la ciudad de Caraballeda, donde sí existe una cuenca profunda de unos 400 metros y el tipo de suelo más blando influyó en los derrumbes.

Cientos de edificios sufrieron daños graves o colapsaron completamente, según la información oficial. (AFP via Getty Images).

Pero en partes como Catia La Mar, una ciudad turística que hoy parece zona de guerra, los suelos tienden a ser más bien de roca intermedia.

Hay sectores de La Guaira que están asentados sobre conos fluviales que han acumulado sedimentos blandos de poco espesor, señala De Viana. Estos suelos formados por sedimentos “actuaron como un filtro que amplificó brutalmente el movimiento del terreno”.

Ruth Quereguán, investigadora de la Escuela de Geología, Minas y Geofísica de la Universidad Central de Venezuela, estuvo recorriendo Catia La Mar y la zona que rodea el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en La Guaira.

“Vi tanta o más devastación que en el deslave”, dice refiriéndose a la tragedia ocurrida con los corrimientos de tierra en el cerro de El Ávila en diciembre de 1999.

Esos deslaves afectaron directamente a La Guaira (que en aquella época se llamaba estado de Vargas). Casi tres décadas después de esa tragedia, la misma zona fue escenario del doblete sísmico. Esos dos eventos, argumenta, “son dos fenómenos solapados”.

En la Guaira hay muchos suelos parcialmente consolidados como consecuencia de deslaves, es decir, son terrenos formados por sedimentos con una resistencia intermedia. Entonces, explica, esos suelos sedimentarios pueden haber contribuido al colapso de las edificaciones. “Muchas respuestas llegarán cuando tengamos más datos disponibles”.

Incluso la posibilidad de que el doblete sísmico haya sido en realidad un triplete, también está siendo explorada.

Familias completas quedaron sepultadas bajo los escombros. (AFP via Getty Images).

3. La calidad de las construcciones

Sobre la calidad de las edificaciones, Quereguán apunta que, tras los deslaves de 1999 en El Ávila, algunas de las viviendas que resultaron dañadas parcialmente fueron reconstruidas. El problema, dice, es que los expertos no saben si fueron verificados los permisos de habitabilidad, los permisos de construcción o el tipo de materiales que se utilizaron. “Seguramente hubo negligencia” en algunos casos, dice.

Luego están las edificaciones que se construyeron después de los deslaves. Tampoco existe certeza de que se hayan realizado, por ejemplo, los estudios de suelo correspondientes para las edificaciones nuevas, señala.

“¿Se cumplió la norma que tenemos después del terremoto de 1967?, no lo sabemos”, agrega Queraguán. La norma que regula las construcciones sismo-resistentes, que se ha actualizado en varias ocasiones, entró en vigencia a comienzos de los años 70.

Hace casi tres décadas Venezuela sufrió un deslave que también afectó a La Guaira con efectos devastadores. (AFP via Getty Images).

Es probable que algunas de las construcciones en La Guaira no siguieran la norma, dice. “Ahí es cuando entra la parte de la negligencia y la corrupción”. Y en ese sentido, “no se puede tapar el sol con un dedo”. De todos modos, agrega, es necesario esperar a que los profesionales calificados entreguen respuestas.

Por ahora, algunos integrantes de equipos de emergencia que han viajado desde otros países a colaborar en las labores de rescate y remoción de escombros, se han sorprendido por el uso de materiales de construcción que califican como “deficientes”.

Uno de ellos, que prefirió no dar a conocer su nombre, denunció que en un edificio de La Guaira encontró vigas hechas con un material ligero que se rompe con las manos (técnicamente poliestireno expandido) y que estaban cubiertas con un hormigón de pocos centímetros. También encontró pilares sin fierros en su interior.

Los estudios técnicos que se publiquen a partir de la tragedia en La Guaira probablemente aportarán evidencias que permitirán aclarar con mayor precisión qué pasó con los suelos y las edificaciones.