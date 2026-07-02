00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Expertos se preguntan si hubo negligencia o corrupción en la construcción de algunas edificaciones en La Guaira. (Getty Images).
Expertos se preguntan si hubo negligencia o corrupción en la construcción de algunas edificaciones en La Guaira. (Getty Images).
Por BBC News Mundo

Familias enteras quedaron sepultadas bajo los escombros.

TE PUEDE INTERESAR