Pluz Energía comparte reportes de cortes de luz programados que afectarán a miles de ciudadanos de Lima. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población tener en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, de acuerdo con el distrito y la zona en la que reside.

Corte de luz en Lima

SÁBADO 27 DE JUNIO

San Martín de Porres — 9:00 a.m. a 5:00 p.m: ASOC. VIV. LOS ALISOS MZS. E, G, H, I, K, L, ASOC. VIV. STA. ISABEL MZS. A, B, ASOC. VIV. OJIHUA MZS. A, C, E, COOP. DE VIV. SAN JUAN SALINAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, Ñ, O, COOP. SAN JUDAS SALINAS MZ. A, ASOC. VIV. VILLA EL AMAUTA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ASOC. VIV. JUAN PABLO II MZS. E, F, G, H, L, PRO. VIV. LOS EUCALIPTOS MZS. B, C, D, E, T, ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. J, L, N, Ñ, O, R, R1, PROG. RES. DE VIV. BARCELONA MZS. A, B, C, ASOC. PROP. LAS MERCEDES MZS. A, B, C, D, E, ASOC. PROP. LOS PINOS DEL NORTE MZS. A, B, C, ASOC. VIV. VIRGEN DE LAS NIEVES MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. VIV. EL PARAÍSO FLORIDO ETP I MZS. A, A PRIMA, B, B PRIMA, E, E PRIMA, E1, F, F PRIMA, G, H, H PRIMA, I, I PRIMA, ASOC. VIV. RES. SAN FRANCISCO MZS. F, G, ASOC. VIV. VILLA RES. STA. ROSITA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. PROP. LOS OLIVOS MZS. F, L, P, Q, R, S, ASOC. MONTE AZUL MZS. D, E, F, G, URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. E, G, H.

Si no hay ningún reporte de corte programado en tu zona, revisa si no tienes alguna deuda pendiente. Por último, también puedes comunicarte al (01) 517-1717 para consultas, reporte de averías o reclamos.

¿Cómo pagar tu servicio de luz SIN salir de casa y usando YAPE?

Si aún no te animas a probar esta función. Esta modalidad de pago es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.