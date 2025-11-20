Este viernes 21 de noviembre se celebra la gran final del Miss Universo 2025 (fecha y hora de Tailandia) en el Impact Challenger de Bangkok, ubicado en el país tailandés. En el Perú se podrá seguir el evento el jueves 20 de noviembre desde las 7:00 p.m. (horario local peruano). Esta edición número 74 del certamen buscará coronar a una nueva reina, elegida de 120 candidatas de todas las partes del mundo. Con esta gala podremos conocer a la sucesora de Victoria Kjaer, una modelo y participante danesa, quien ostentó el título de Miss Universo 2024.

El Perú tiene como representante a la carismática Karla Bacigalupo, quien parece ser una de las favoritas de la competencia. “Una defensora y guionista, Karla combina creatividad, liderazgo y servicio para animar a las mujeres en todo el Perú a través de la narración, empoderamiento y educación. Representa a su país con coraje, resistencia y un compromiso con amplificar las voces que a menudo se pasan por alto” indica la descripción del Miss Universo sobre la peruana de 33 años.

Aunque las votaciones para apoyar a tu candidata ideal ya cerraron días antes de la gala final, aún estás a tiempo para sintonizar el evento. La noche del jueves (desde Perú) podrás seguir de cerca el certamen a través del canal oficial de Miss Universe en YouTube (LINK). Allí podrás conocer el top 30, top 12, top 5 y finalmente a las 3 finalistas y con ello, a la reina oficial del Miss Universo 2025. No te lo pierdas.



