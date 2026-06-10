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El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó a la ciudadanía un nuevo corte de agua a nivel de Lima para este jueves 11 de junio. La entidad responsable del suministro de agua anunció la interrupción del servicio de manera temporal en horarios específicos para distintos distritos limeños.
La falta del servicio se debe a una serie de trabajos que la empresa está realizando en ciertas zonas de la capital, como limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones de mantenimiento para mantener un servicio de calidad. En las siguientes líneas, te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua:
Corte de agua en Lima el jueves 11 de junio
La Molina (7 a. m. - 7 p. m.)
- A. H. Matazango
Cuadrante:
- Conjunto Resid. El Parque de Monterrico I-II
- Asoc. Viv. F. A. F. José Quiñones
- Asoc. Viv. Jorge Chávez
San Juan de Lurigancho (8 a. m. - 9 p. m.)
- A. H. Santa Rosa de Lima
- C.E. Jesús Obrero
- A. H. Nueva Esperanza
- A. H. Cangallo
- A. H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo
- A. H. Cangallo Amplía 2
- A. H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero
- A. H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero
- Asoc. Mano de Dios
- Asoc. Los Huertos de Canto Grande
- Asoc. Mira del Éxito
- AF Centro Rico
- Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre
- A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre
- Agrup. Las Terrazas II
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico
- Asoc. Virgen del Carmen
- Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén
- Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II
- Agru. Raíces de Jicamarca
- Agru. 24 de enero
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo
- Agru. Las Viñas
- A. H. Nuevo Santa Cruz
- Agru. Nueva Imagen
- A. H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay
- Agru. Nueva Juventud
- AF Villa Maestro
- AF Cristo de Pachacamilla
- A. H. San José Obrero
- A. H. San José Obrero Ampliac.
- Agru. Rinconada del Sol de Mariscal Cáceres
- Agru. Pueblos Hermanos de Moyobamba
- Agru. Alejandro Toledo
- Agru. Unidos al Desarrollo
- A. H. PI Nva. Alianza Sector Cerrito Alegre
- A. H. PI Nva. Alianza Sector Alberto Fujimori
- A. H. Los Libertadores Sector Los Ángeles
- A. H. PI Nva. Alianza Sector Juan Landázuri Ricketts
- Asoc. Monte de Sion
- A. H. Túpac Amaru II
- Agru. San Valentín
- Agru. Daniel A. Carrión
- A. H. Santa Rosa de Lima
- A. H. Santa Rosa de Lima Ampliac.
- Agru. Julio C. Tello
- Agru. Incorporados B Javier Pérez de Cuéllar
- A. H. Javier P. de Cuéllar Ampl.
- A. H. Javier P. de Cuéllar
- Agru. Fam. Virgen del Carmen
- Agru. 28 de Julio
- A. H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II
- Agru. Virgen del Carmen
- Agru. Ricardo Chirque P. Jicamarca Anexo 22
- A. H. Javier P. de Cuéllar Ampl. D1 E1
- A. H. Javier P. de Cuéllar Ampl. Mz. R1 - T1
- A. H. Ciudad de Los Constructores Ampl.
- AF Villa Maestro de Jesús Obrero
- A. H. San José Obrero Mariscal Cáceres
- A. H. César Vallejo
- Agru. 1 de Mayo Ampl.
- A. H. Andrés A. Cáceres II Sector Javier P. de Cuéllar Ampl. A - B - C
Cercado de Lima
- Urb. Las Brisas 2da etapa
Cuadrante:
- Av. La Alborada, av. Venezuela, av. Sosa Peláez, av. Alejandro Bertello y todas las calles interiores a este cuadrante
- Cooperativa Huerta Santa Rosa
- Urb. Avep. 2da etapa
- Urb. Chacra Ríos Sur
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
- P. J. Los Sauces
Cuadrante:
- Urb. Las Brisas 2da etapa
- Cooperativa Huerta Santa Rosa
- Urb. Avep 2da etapa
- Urb. Chacra Ríos Sur
Hora: 10 a. m. - 9 p. m.