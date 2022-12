La demanda por difamación interpuesta por Johnny Depp en 2019 contra Amber Heard, quien fuera su esposa entre 2012 y 2016, culminó el pasado mes de junio de 2022 en un juicio que se desarrolló durante dos meses.

En dicho juicio, ambas partes cruzaron graves acusaciones mutuas. Depp acusaba a su expareja por un artículo de opinión en el Washington Post donde lo denunciaba por abusos y maltratos; mientras que Heard mantenía su relato sobre el infierno que vivió junto al protagonista de Piratas del Caribe.

Las distintas sesiones del juicio y los relatos de los artistas fueron ampliamente comentadas por los medios de comunicación de todo el mundo y también en las redes sociales. Incluso el caso se convirtió en película.

El juicio terminó con un jurado popular dictando sentencia en favor del denunciante (Johnny Depp) y sentenciando a la actriz de Aquaman a pagar a su exmarido 15 millones de dólares por daños y perjuicios. No obstante, el actor también tendría que darle 2 millones de dólares a Heard por difamación.

Tras el veredicto, la actriz criticó la sentencia afirmando que se trataba de “un revés para las mujeres” y, un mes más tarde, pidió la anulación del juicio.

Según el equipo legal de Heard, el juicio debía volver a realizarse tras haber detectado un error con el jurado, del que habría formado parte una persona no convocada. El movimiento, que fue considerado como desesperado y tardío por los abogados de Depp, fue denegado.

¿CÓMO PROCEDERÁ AMBER HEARD SU BATALLA LEGAL CONTRA JOHNNY DEPP?

Según anunció la actriz en sus redes sociales, la batalla por difamación ha llegado a su fin mediante un acuerdo al que han llegado ambas partes.

En su publicación en Instagram, Heard señala su decepción con el sistema legal estadounidense, alegando que su “testimonio sin protección sirvió como entretenimiento para las redes sociales”.

Según informa Sensacine, tras el acuerdo, la decisión del jurado permanecerá vigente y tanto Depp como Heard pagarán lo establecido.

“Es importante para mi decir que yo no nunca elegí esto. Defendí mi verdad y haciéndolo mi vida como la conocía fue destruída. El vilipendio al que me he enfrentado en redes sociales es una versión amplificada de cómo las mujeres son revictimizadas cuando dan un paso al frente. Ahora por fin tengo la oportunidad de liberarme de algo que he querido dejar atrás por seis años”, expresa el comunicado de Heard.

Ahora, tanto Heard como Depp están regresando poco a poco a retomar sus carreras. La actriz regresará como Mera en “Aquaman and the Lost Kingdom” de DC, y él regresará como el rey Luis XV en el filme de época, “Jeanne Du Barry”, que se estrenará en 2023.