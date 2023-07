“Barbie”, la película dirigida por Greta Gerwig, cuenta con una abundancia de personajes con el nombre de Barbie y Ken, pero curiosamente solo tiene un personaje con el nombre de Allan. Ahora, con el estreno de la cinta, muchos fanáticos descubrirán lo que les depara en esta historia y qué rol tendrá Allan en ella.

¿Por qué solo hay un Allan en la película de Barbie?

La principal explicación está basada en un dato de la vida real, que revela el porqué de la presencia solitaria de este personaje en la película. Como se sabe, Allan no pasa desapercibido en el filme, más aún cuando los personajes se reúnen para relajarse en la playa o tener una noche de fiesta, donde hay muchas Barbies y Kens, pero solo hay un Allan Sherwood, quien destaca entre la variedad de muñecos.

El personaje interpretado por el actor Michael Cera en el live action podría no ser reconocido a primera instancia por algunos espectadores, pero resulta que trae consigo una amplia historia detrás.

Este personaje fue presentado por primera vez en el año 1964, cuando Mattel creó al primer Allan como el novio de Midge (mejor amiga de Barbie, interpretada por Emerald Fennell en la cinta) y fue vendido en el mercado como el mejor amigo de Ken, quien además, curiosamente podría usar toda la ropa del otro muñeco.

Luego de un par de años de su lanzamiento al mercado de juguetes de Barbie, la comercialización del muñeco de Allan fue suspendido en 1966. Tiempo después, reapareció a inicios de los años 90, época en la que se casó con Midge, en un evento en que se vendieron por separado como “Allan Esposo” y “Midge Esposa”, y juntos como el set de regalo “Fiesta de Boda de Midge”.

Diez años después, en el 2002, Allan volvió a aparecer con Midge en la línea de muñecas “Happy Family”. Siguiendo la línea de la franquicia de Mattel, Allan y Midge tuvieron dos hijos llamados Ryan y Nikki, y posteriormente tuvieron a su tercera bebé, llamada Cassandra.

En esta etapa se presentó al mercado a la controvertida “Midge Embarazada”, un personaje que contaba con una barriga extraíble, la cual contenía a la pequeña Nikki. Por su parte, Allan venía con su hijo Ryan de tres años y un cochecito junto a ella. Luego de las presentaciones mencionadas, el personaje de Allan fue descontinuado y fue eliminado de la historia de Barbie.

Por otro lado, Midge volvería en el año 2010, pero su nueva aparición no tenía ningún vínculo con Allan. El personaje de Midge también aparición en el programa animado “Barbie: Life in the Dreamhouse”, donde se muestra como una mujer soltera, sin pareja ni hijos. Gracias a la historia intermitente de Allan, hay muchas menos versiones de él en total.

¿Cómo se presenta a Allan en la película de Barbie?

En el live action, Allan se muestra con una camisa a rayas, tal y como se mostró por primera vez en el año 1964. La narración de Helen Mirren señala que solo hay una versión de Allan, detalle que confunde mucho a los fanáticos de Barbie.

La cinta de Greta Gerwig se apoya mucho en la historia del muñeco al satirizarlo, mencionando que solo existe una versión de él porque nunca fue popular como los muñecos Ken. Allan es interpretado como un personaje de clase inferior a diferencia de las Barbies y los Kens, según informa Screenrant.