Una nueva confesión en el mundo del cine ha dejado a todos sorprendidos. El actor Tom Holland reveló que tuvo problemas con el alcohol a tal punto de convertirse en un “esclavo” de la bebida. El artista no se guardó nada y contó todo sobre este suceso en su vida en el podcast On Purpose con Jay Shetty.

¿Qué confesó Tom Holland sobre su problema con el alcohol?

Holland comentó que empezó su camino en el mundo de la abstinencia tras la Navidad del año pasado, luego de que bebiera varias copas de más en aquella festividad.

Luego de aquella fecha, el actor decidió dejar el alcohol durante el mes de enero y ahí se percató de que tenía problemas. “Lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa. Me dio mucho miedo. Me dije: tal vez tengo un pequeño problema con el alcohol”, expresó.

Tras percatarse que tenía una dependencia a la bebidas alcohólicas, decidió seguir sin beber durante un mes más, lo cual no negó que le costó demasiado.

“Sentía que no podía ser sociable”, dijo Holland. “Sentía que no podía ir al bar y tomarme un refresco de limón. No podía salir a cenar. Realmente me estaba costando muchísimo. Simplemente me dije a mí mismo: ¿por qué? ¿por qué estoy esclavizado a esta bebida? ¿por qué me obsesiona tanto la idea de beber?”, comentó.

Embargado de tantas interrogantes, Tom decidió ponerse una meta más difícil, que fue tratar de cumplir seis meses sin beber una sola gota de alcohol. El pasado 1 de junio, en su cumpleaños 27, el actor se dio cuenta que lo había logrado y expresó que era “más feliz que nunca”.

¿Qué beneficios encontró Tom Holland en la abstinencia de beber alcohol?

La estrella de “Spider-Man: No Way Home” compartió algunos beneficios que descubrió luego de dejar de beber. Uno de los que más destaca es que podía dormir con mayor facilidad y encontró tranquilidad y paciencia en su vida cotidiana.

“Podía dormir mejor. Podía manejar mejor los problemas. Las cosas que iban mal en los rodajes, que normalmente me molestarían, podía tomarlas con calma. Tenía mucha más claridad mental. Me sentía más sano, más en forma”, dijo para luego sentenciar diciendo: “Me alegra decirlo: era sin duda adicto al alcohol. No lo niego en absoluto”.

A pesar de todo, el intérprete del hombre arácnido manifestó que ser abstemio también generó algunos efectos colaterales, como alejarse de la comunidad del rugby, puesto que muchos de ellos beben con recurrencia.

Sin embargo, este último punto no le afectó demasiado, pues valora haber sido un punto de motivación para su madre, quien también decidió ser abstemia. “Le encanta. Ha sido increíble. No puedo creer la diferencia que siento al no beber. Sí, me siento increíble”, comentó Holland.

¿Por qué Tom Holland se alejó del mundo cinematográfico?

Actualmente, Tom Holland lleva 9 meses sin actuar. Esto se debe a que después de grabar para la serie de Apple TV, “The Crowded Room”, decidió tomarse unas vacaciones por un año, según recoge BBC.

Hace un mes, confesó que fue muy duro para él interpretar a un personaje basado en “el violador del campus”, Billy Milligan, un estadounidense que afirmaba tener 24 personalidades distintas. “Estuvimos explorando ciertas emociones que yo definitivamente nunca había experimentado antes”, declaró a Extra TV.

Milligan fue la primera persona en Estados Unidos en ser declarada inocente de sus crímenes por considerar su incapacidad mental. En lugar de ser llevado a prisión, fue llevado a hospitales psiquiátricos.

“Ser productor, lidiar con los problemas del día a día que ocurren en cualquier rodaje, solo le añadía otro nivel de presión más. Ahora me estoy tomando un año sabático, y eso es resultado de lo difícil que fue esta serie”, concluyó Holland.