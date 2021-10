BTS ha superado su propio récord una vez más con su concierto virtual ‘Permission to Dance on Stage’, que contó con la presencia de su fandom a nivel mundial, pues ARMY siempre se ha caracterizado por su fidelidad al grupo de K-Pop.

Los idols han demostrado con ‘Permission to Dance on Stage’ que se encuentran listos para volver a los escenarios con público de manera presencial y seguir dando lo mejor para ARMY, que ha demostrado, en todo momento, su amor y apoyo a BTS.

El dance break, la sonrisa de Jimin y la transición de butter >>>#PermissionToDanceOnStage#PermissiontoDance#PTD_ON_STAGE @BTS_twt pic.twitter.com/yHx03SM1bc — L ҽ i d ყ⁷ ♡ JIMTOBER || JIN OST ♡ (@Ladyhopew) October 24, 2021

Recordemos que Bangtan Sonyeondan tiene millones de fans en todo el mundo, pues el gran esfuerzo y dedicación que han puesto en cada composición, ha logrado traspasar todas las barreras, llegando a convertirse en un rotundo éxito.

REVISA AQUÍ: Cómo crear una Cuenta DNI para recibir el Bono Yanapay de 350 soles

Es así que, los admiradores de la banda surcoreana no se pierden ningunas de sus presentaciones, un claro ejemplo es ‘Permission to Dance on Stage’, que contó con la presencia virtual de al menos 1.4 millones de personas en 197 países diferentes en todo el mundo.

Con esta cifra, BTS rompe su último récord que obtuvo en Sowoozoo, donde alrededor de 1.33 millones de espectadores vieron el evento en 195 regiones, en todo el mundo. Definitivamente, los idols demuestran que cada día es un nuevo reto para ellos.

Ahora ARMY espera ansiosamente los conciertos presenciales que se realizarán en Estados Unidos, que tendrá al menos 280 mil personas, pues el lugar donde se llevará a cabo el evento, tiene una capacidad de 70 mil personas, y son 4 fechas ya separadas para BTS.

VIDEO RECOMENDADO:

null null