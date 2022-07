La banda fenómeno de K-pop, BTS, aterrizará en Disney Plus con un concierto y un documental especial, gracias a un acuerdo de distribución entre el gigante de entretenimiento y la empresa detrás de la boyband.

¿Qué contenido de BTS llegará a Disney Plus?

A través de un vídeo publicado en las redes para Latinoamérica de Disney Plus, los propios integrantes confirmaron que “BTS: Permission To Dance On Stage - LA” estará muy pronto en la plataforma como parte del catálogo por suscripción.

El título mencionado es una grabación del concierto que brindaron en Los Ángeles en noviembre de 2021, que fue la primera presentación del grupo ante sus fanáticos luego de la pandemia por el coronavirus.

Pero aquí no acaba todo. Los miembros de la banda también confirmación que en 2023 llegará “BTS Monuments: Beyond the Star”, una serie documental en donde ARMY podrá conocer de una forma mucho más cercana a los idols, así como su proceso de crecimiento dentro de la música.

De acuerdo con un comunicado, “BTS Monuments: Beyond the Star” mostrará la vida cotidiana de los chicos, y revelará los pensamientos y los planes de cada miembro del grupo mientras se preparan para su “segundo capítulo”.

Como se recuerda, el mes pasado, BTS anunció que la banda se tomaría un descanso mientras los integrantes trabajaban en distintos proyectos en solitario. No obstante, anunciaron que no por ello la banda llegó a su fin, sino que por el momento estarán centrados en sus metas personales.

¿Qué acuerdo tienen Disney e HYBE?

La compañía de gestión de BTS, HYBE, no solo llegó a un acuerdo con Disney de distribuir el concierto y la serie documental de la popular banda surcoreana.

El acuerdo también incluye un programa llamado “In the Soop: Friendcation”, que contará con la participación de V de BTS, la estrella de “Itaewon Class”, Seo-jun Park, el actor de la película “Parasite”, Woo-shik Choi, el cantante y actor Hyung-sik Park, y el rapero Peakboy.

El programa seguirá a estas cinco personalidades “aventurándose en un viaje sorpresa” y “disfrutando de una variedad de actividades de ocio y diversión”, de acuerdo con lo que dio a conocer Disney.

Además, no todo parece acabar acá. Aparentemente, Disney pronto presentará una nueva programación con otros artistas de HYBE en los próximos años. Dicho esto, parece tratarse de un acuerdo a largo plazo.

Fuente: Milenio