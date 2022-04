Si existe una agrupación que es capaz de llevar conocimiento por todos lados, esa es BTS. De hecho, en el pasado han ayudado a difundir su idioma natal y ahora se preparan para lo que será ‘The BTS Recipe in Korean’. ¿En qué consiste lo nuevo del grupo y en qué faceta veremos a sus integrantes? Aquí los detalles.

El septeto tiene la particularidad de ser muy cercano al ARMY y tienen una facilidad increíble para conectar con su fanaticada. Ha pasado hace poco en el PTD On Stage de Las Vegas y tiempo atrás con el ‘Learn Korean with BTS’. Esta última iniciativa buscaba difundir su lengua a aquellos que lo deseen, pero ahora darían un paso más en esta ambiciosa faceta.

Se trata de ‘The BTS Recipe in Korean’, un programa en el que los integrantes de Bangtan hablarán en su idioma natural y prepararán platillos populares de Corea del Sur. De hecho, ya han realizado la presentación oficial del mismo y no falta nada para poder disfrutar de la cocina coreana con tus idols favoritos.

Eso sí, el primer episodio de esta singular apuesta fue emitido el último jueves 21 de abril, en el que se encargaron de elaborar un tradicional Gimbap y ya está disponible para ser reproducido cuantas veces sea necesario. Si alguna vez soñaste en disfrutar de la comida que viste en k-dramas o películas coreanas, esta es tu oportunidad.

En el video podrás encontrar todo lo necesario, desde los ingredientes necesarios y las alternativas de relleno que podrá tener este platillo. De la explicación en la elaboración se encargará el septeto más popular hoy por hoy. Además, se ha anunciado que el próximo episodio llegará recién el próximo 18 de mayo.

“En Corea, se solía servir esta ‘comida’ a los invitados desde hace mucho tiempo, especialmente en las bodas. Tal como la característica de su ingrediente, esta comida se prepara con el deseo de que la pareja permanezca unida por un largo tiempo. ¿Qué es esta comida?”, describe lo que será el próximo gran platillo. ¿Puedes adivinar de qué se trata?