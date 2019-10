Conforme la tecnología avanza, los teléfonos celulares se convierten en objetos mucho más sofisticados y duraderos, pero no por ello dejan de ser delicados. Por ello, al ser una herramienta tan valiosa, es necesario tener mucho cuidado con estos aparatos. Protegerlos se convierte, prácticamente en una obligación.

Para algunos, perder su teléfono móvil puede convertirse en una verdadera tragedia. Para otros, es un simple aparato y por ello no lo tratan con mucho afecto. Más bien se espera que sean resistente a los golpes, el agua, el calor; que sean como un juguete para niños. Pero no son.

Así tengamos el teléfono mucho tiempo o seamos esas personas que cambian anualmente con los nuevos modelos que salen al mercado, es importante saber que algunos hábitos podrían convertirse en un grave error que pueden terminar acabando con teléfono móvil.

Los teléfonos celulares se convirtieron en objetos mucho más sofisticados y duraderos. (Foto: Shutterstock)

Conoce algunos errores que podrían estar ‘matando’ a celular:

• NO APAGAR NUNCA EL TELÉFONO

Definitivamente un teléfono celular no es una computadora, que puede estar encendida por varios días. Según el sitio web TechRepublic, un teléfono debe ser apagado de vez en cuando para optimizar la vida de su batería. De esta forma, se borra el caché y el sistema de navegación, además, la agiliza la búsqueda y mantiene su velocidad. Lo ideal es apagar el aparato una vez por semana.

• NO USAR FUNDA O ESTUCHE PROTECTOR

Todos sabemos lo que pude pasar si el celular se cae al piso o al agua. Pero en la actualidad existen muchos protectores que son muy resistentes hasta al agua. También hay protectores que evitan que se te resbale de las manos, protegen tus ojos de la luz UV, entre otras cosas que son importantes hoy en día.

• FORZAR AL CARGADOR

A veces nos pasa que por falta de tiempo o por la prisa que llevamos nos desconcentramos al punto que no enchufamos adecuadamente el cable USB al cargador y forzamos su conexión hasta que nos damos cuenta y giramos el cable. Aunque pueda parecer un simple error, la realidad es que estos componentes electrónicos son mucho más sensibles de lo que parece, y forzarlos puede ocasionar que exista un falso contacto en el futuro.

• EXPONER TU TELÉFONO A TEMPERATURAS EXTREMAS

Nos ha pasado más de una vez, sobre todo cuando estamos de vacaciones y dejamos que los rayos de sol en la playa o la nieve, lluvia y el hielo cubran tu celular, todo por tomar una foto perfecta. Sin embargo, un teléfono que alcanza los 113 grados Farenheit puede resultar dañado de manera irreversible, al igual que una temperatura de menos de 40 grados puede descomponerlo.

Todos sabemos lo que pude pasar si el celular se cae al piso o al agua. Es mejor que tengas cuidado. (Foto: Shutterstock)

• IGNORAR SOFTWARE O PROGRAMAS SOSPECHOSOS

Es también sabido que los virus no solo atacan a computadoras, pues también pueden infectar los móviles. Muchas veces los virus llegan a través de la red y aplicaciones de uso masivo, como WhatsApp o incluso mensajes de texto. Por eso, desconfía de mensajes sospechosos, llamadas de números que no conozcas y nunca bajes apps de dudosa reputación o hagas clic a mensajes en redes sociales de personas que no conoces.

• NO USAR ANTIVIRUS

Al ser un teléfono inteligente que guarda toda tu información, siempre será blanco de ataques maliciosos, a través de virus y malware. Para hacer frente a la triada y otros miles de programas maliciosos, necesitas un antivirus. Si tienes un Android, varias aplicaciones, como Lookout, Avast o TrustGo pueden ayudarte. No hay tal cosa en el caso de los iPhones. Apple se encarga de distribuir parches de seguridad cuando detecta una posible amenaza. Así que es cosa de mantener tu sistema actualizado.

• PONER TU MÓVIL EN EL BOLSILLO DE TUS PANTALONES

Guardar el teléfono en el bolsillo del pantalón es una de las causas más comunes por las que un móvil se daña. Muchos se han sentado en él y otros, al llevarlo en el bolsillo del frente, al doblar las piernas para sentarse lo han expulsado del pantalón tirándolo al suelo. Además hay baterías que se sobrecalientan y pueden explotar. Es decir, no es buena idea.

• NO LIMPIARLO POR DENTRO Y POR FUERA

Limpiar tu teléfono por fuera, con un paño de microfibra y sin usar líquidos, permite eliminar bacterias que se acumulan en el aparato. Limpiarlo por dentro significa eliminar esos archivos ocultos que no hacen sino ocupar espacio; algunos recomiendan usar una aplicación de limpieza, como CleanMaster o TapCleaner, y otros creen que lo mejor es borrar manualmente todo aquello que no sirve o no usas.