Las tradiciones y costumbres se ponen de manifiesto cuando países del mundo conmemoran aniversarios de independencia sobre todo. Es durante las celebraciones de Fiestas Patrias, que los gobiernos ponen en marcha todo un despliegue articulado que busca fomentar el desarrollo de diversas actividades con total seguridad, siendo el chileno a cargo de Gabriel Boric, el mismo que mediante acciones puntuales tiene el propósito de salvaguardar la vida de sus ciudadanos durante el feriado largo de setiembre 2025.

ASÍ SE PREPARA EL GOBIERNO DE CHILE PARA CELEBRAR FIESTAS PATRIAS EN SETIEMBRE 2025

Con setiembre 2025 llega uno de los meses más esperados por el pueblo chileno, y es que además del aguinaldo que reciben pensionados y trabajadores del sector público, las Fiestas Patrias otorgan de manera oficial, el goce de varios días con descanso remunerado.

Hoy los feriados representan instantes de ocio que según el gobierno de Gabriel Boric, deben disfrutarse llevando a cabo acciones prudentes, y tomando en consideración sobre todo, la implementación de campañas preventivas como el denominado “Por Un 18 Seguro”.

En efecto, el ‘Dieciocho’ de Fiestas Patrias suele traer consigo la movilización de millones de personas a nivel nacional, siendo el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) una de las entidades estatales chilenas que mediante página web anuncia lanzamiento de relevantes líneas de acción lideradas por la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (CONASET) desde 1990.

Con respecto a la campaña preventiva mencionada, Juan Carlos Muñoz, titular de dicho organismo, refirió que esta jornada junto al feriado del 19 de setiembre, “... son una fecha para celebrar, pero también son días en que lamentablemente aumenta el riesgo en las calles y carreteras”.

Por el motivo expuesto, hoy llama la atención el “Pueblito El Silencio” como localidad ficticia cuyo spot tiene el objetivo de concientizar a la población acerca de los riesgos que traen consigo la “imprudencia e irresponsabilidad en la conducción”, y así evitar que durante las Fiestas Patrias 2025 tengan que lamentarse más lesionados y fallecidos chilenos.

“Por eso hacemos un llamado a la responsabilidad, complementario a las fiscalizaciones que hemos implementado desde el Estado, a conducir atentos, no mezclar alcohol con la conducción y respetar siempre las normas del tránsito”, manifiesta el titular del MTT, Juan Carlos Muñoz, anunciando así también que en coordinación con los Carabineros, SENDA, municipios y la CONASET, se ha contemplado la ejecución de “más de 530 operativos de control en todo el país entre el 18 de agosto y el 18 de setiembre”.

Cabe resaltar, que asimismo, el gobierno de Gabriel Boric ha brindado detalles referentes a despliegue y coordinación intersectorial con miras a gozar de “Un 18 Seguro”, destacando entre varias medidas implementadas, que las carreteras durante el feriado largo, dispondrán del “Peaje a Luca” en la Ruta 68 y Ruta 5 en horas de menor flujo, mientras por tercer año consecutivo, los «Puntos Morados», con información y apoyo a víctimas de violencia de género, se mantendrán disponibles en lugares públicos como fondas y ramadas.

ESTOS SON LOS FERIADOS OFICIALES DE FIESTAS PATRIAS 2025, SEGÚN GOBIERNO DE CHILE

La nación que lidera Gabriel Boric, forma parte de los territorios sudamericanos donde la población puede acceder a diversos beneficios, y entre los cuales por temporada cívica, figuran hasta dos fechas de asueto durante el mes de setiembre.

Es así como los feriados chilenos por Fiestas Patrias 2025, se presentan anualmente como la gran chance que tienen los trabajadores públicos y privados, de descansar y aprovechar esas jornadas realizando actividades fuera del ámbito laboral.

Chile conmemora nuevo aniversario de Fiestas Patrias en 2025, y desde el gobierno otorgándole a la ciudadanía, la celebración de días feriados como el 18 y 19 de setiembre. (Fuente: iStock) / Frazao Studio Latino

A continuación, y con respecto a los venideros asuetos que en este año generan un fin de semana largo, te compartimos el detalle acerca de cada uno hoy calendarizado por parte del gobierno de Gabriel Boric:

Jueves 18 de setiembre

- Independencia Nacional (irrenunciable)

Viernes 19 de setiembre

- Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)

Tal y como lo resaltamos líneas arriba, en esta ocasión ambos feriados decretados por las Fiestas Patrias de Chile, terminarán generando que junto al sábado 20 y domingo 21 del octavo mes del año, la población beneficiaria pueda gozar de hasta 4 jornadas libres legalmente institucionalizadas.

EL RESTO DE FERIADOS CALENDARIZADOS QUE RESTAN POR CELEBRARSE EN CHILE TRAS LAS FIESTAS PATRIAS

Domingo 12 de octubre

- Encuentro de Dos Mundos

Viernes 31 de octubre

- Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Sábado 1 de noviembre

- Día de Todos los Santos

Domingo 16 de noviembre

- Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado legal obligatorio)

Lunes 8 de diciembre

- Inmaculada Concepción

Domingo 14 de diciembre

- Elecciones Presidenciales (Segunda vuelta, feriado legal obligatorio)

Jueves 25 de diciembre

- Navidad (irrenunciable)