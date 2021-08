Uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol peruano fue Claudio Pizarro . El exdelantero fue multicampeón con el Bayern Múnich y, además, militó en otros clubes importantes como el Chelsea o el Werder Bremen. Y, en esta ocasión, el ‘Bombardero de los Andes’ se animó a opinar sobre el desempeño de Gianluca Lapadula en la Selección peruana.

“Lapadula es un jugador que se adaptó muy rápido al esquema de lo que juega Perú y está ayudando mucho a la selección. Es un jugador luchador, con cualidades natas para anotar goles y creo que será importante y lo pudo demostrar en la Copa América”, manifestó el peruano a ESPN.

Asimismo, Pizarro se refirió al presente de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero: “Farfán siempre ha sido un jugador importante en la selección. Ahora ya llegó a una edad y tiene problemas con lesiones que no será tan fácil que vuelva a competir o estar en el mismo nivel. Esperemos que se recupere lo más pronto posible y estar nuevamente para ver lo que puede aportar en la selección”.

Sobre el ‘Depredador’, Claudio dijo que lo ve muy bien y cree que llegará en óptimas condiciones para los próximos duelos de Eliminatorias. “A Paolo lo veo bien. Después de las lesiones y operaciones que tuvo, siempre es complicado volver por el tipo de lesión y la edad que ahora tiene. Pero, el temperamento y la ganas que tiene de jugar ayudan mucho”.

Por último, el exAlianza Lima mencionó que ve con optimismo el futuro del equipo dirigido por Ricardo Gareca. “La selección me ha dejado una buena impresión porque aparecieron chicos interesantes o unos no tan jóvenes que yo no los tenía. En el futuro serán importantes y debemos resaltar el trabajo que está haciendo Gareca con estos jóvenes que están apareciendo”.

