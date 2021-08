Con el objetivo de seguir sorprendiendo y satisfaciendo a sus fans, Free Fire ha dado diversas recompensas de manera gratuita. Para saber cuáles son y cómo obtenerlas, te recomendamos seguir leyendo esta nota.

Cabe mencionar que hay una lista que incluye las recompensas de este lunes 16 de agosto, además del método para canjearlos. Serán códigos gratuitos disponibles para conseguir diamantes, skins, cajas de botín, personajes y más.

El Battle Royale de Garena es uno de los títulos más jugados y descargados del mercado y, por ello, la compañía a menudo libera diferentes códigos para su enorme comunidad.

No debes olvidar que los códigos pueden ser validados o no dependiendo de cuándo lo introduzcas. Algunos son válidos durante un día entero desde su publicación, mientras que otros no duran más que una o dos horas.

Códigos de Free Fire para hoy lunes 16 de agosto de 2021

FF9MJ476HHXE

FF9M2GF14CBF

JX5NQCM7U5CH

FF9M2GF14CBF

FFMCF8XLVNKC

FFMCVGNABCZ5

4ST1ZTBE2RP9

FFMC5GZ8S3JC

ECSMH8ZK763Q

FFPLPQXXENMS

FFPLNZUWMALS

FFMC2SJLKXSB

FFPLOWHANSMA

C23Q2AGP9PH

FFMCLJESSCR7

FFPLFMSJDKEL

F2AYSAH5CCQH

5FBKP6U2A6VD

5XMJPG7RH49R

¿Cómo canjear los códigos?

Para acceder al portal oficial de recompensas , primero debes hacer clic en el siguiente enlace .

, primero debes hacer clic en el siguiente Segundo, debes iniciar sesión con tu cuenta de Free Fire desde cualquiera de estas opciones: Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

desde cualquiera de estas opciones: Luego, debes ingresar el código de 12 dígitos en el espacio indicado y confirma.

en el espacio indicado y confirma. Finalmente, después de que te confirmen el código que has seleccionado, bastará con esperar hasta que lo veas reflejado en tu cuenta.

Recuerda que Free Fire se puede descargar de manera gratuita desde la App Store de Apple para los dispositivos de iOS, y Google Play móviles o Tablet Android. En caso de que juegues en ordenador, los usuarios de PC pueden descargar el juego a través del emulador de BlueStacks.

Este domingo 15 de agosto será el Día del Niño en el Perú, el segundo que pasamos en pandemia. Para todos los padres que prefieran quedarse en casa en esta celebración, aquí nuestras sugerencias de qué ver con sus hijos.

