El 12 de agosto de 2026 se posiciona como una fecha histórica para los aficionados a la astronomía. Durante esta jornada se producirá una coincidencia poco común de fenómenos celestes: una gran alineación de planetas, un eclipse solar total y la cima de la lluvia de meteoros de las Perseidas. Conoce todos los detalles sobre cómo se desarrollará este evento conocido como ‘Maratón Astronómico’.

¿Qué es?

El ‘Maratón Astronómico’ es el nombre divulgativo con el que se ha bautizado al 12 de agosto de 2026 debido a la coincidencia de tres eventos celestes de gran magnitud en un mismo período de 24 horas.

No es un término técnico oficial de la astronomía, sino un concepto periodístico que alude a la alineación secuencial de fenómenos que ocurren desde la madrugada hasta la noche.

(Foto: Gemini)

Alineación planetaria de 6 astros al amanecer

En las primeras horas de la mañana previa al amanecer, seis planetas del sistema solar —Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno— formarán un alineamiento aparente en el cielo a lo largo de la franja eclíptica.

Para la observación astronómica:

Planetas visibles a simple vista: Marte y Saturno destacarán notoriamente, mientras que Mercurio y Júpiter se percibirán más cercanos al horizonte antes de que la luz solar aumente.

Marte y Saturno destacarán notoriamente, mientras que Mercurio y Júpiter se percibirán más cercanos al horizonte antes de que la luz solar aumente. Planetas que requieren óptica: Urano y Neptuno únicamente podrán ser localizados utilizando binoculares o telescopios de aficionados.

Eclipse Solar Total de 2026: ¿Dónde se verá?

El evento principal de la jornada es un eclipse total de sol. La franja de totalidad trazará su recorrido por el Océano Ártico, Groenlandia, Islandia y la Península Ibérica (principalmente España). En el resto de Europa, el norte de África y partes de Norteamérica se percibirá en forma de eclipse parcial.

El punto máximo del eclipse (fase de totalidad) ocurrirá aproximadamente a las 17:46 UTC.

Horarios del eclipse total para Latinoamérica (Transmisión en vivo)

Dado que la sombra umbral no atravesará directamente América Central ni América del Sur, el evento no se apreciará de forma directa en los cielos latinoamericanos. Sin embargo, agencias espaciales como la NASA y la ESA transmitirán el fenómeno en directo a través de plataformas digitales.

Horarios del pico máximo (17:46 UTC) para conectarse a las emisiones:

México (CDMX), Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica: 11:46 a.m.

11:46 a.m. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 12:46 p.m.

12:46 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 1:46 p.m.

1:46 p.m. Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 2:46 p.m.

Pico de la lluvia de estrellas de las Perseidas

La noche del 12 de agosto coincide con la máxima actividad de las Perseidas (también conocidas popularmente como Lágrimas de San Lorenzo).

Este año cuenta con una condición idónea: al ocurrir el eclipse solar, la fase lunar corresponde a Luna Nueva, lo que garantiza cielos completamente oscuros sin interferencia de brillo lunar. Bajo cielos despejados e iluminaciones reducidas, será posible divisar entre 50 y 100 meteoros por hora a partir de la medianoche.

Mitos y falsas alarmas sobre el 12 de agosto

Frente a las especulaciones de redes sociales respecto a presuntos apagones globales, “días de oscuridad prolongada” o variaciones gravitacionales, los organismos científicos recuerdan que la alineación de planetas y los eclipses son fenómenos ópticos y de mecánica celeste ordinarios que no generan impactos adversos ni en las telecomunicaciones ni en el planeta.